Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to aktualnie jedna z najpopularniejszych par polskiego show biznesu. Przypomnijmy, że para oficjalnie potwierdziła swój związek podczas pierwszego odcinka 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Od tamtej pory fani oraz media z jeszcze większą uwagą przyglądają się ich relacji i chętnie śledzą ich dalsze losy.

Wydaje się, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są do siebie idealnie dopasowani. Tworzą zgraną parę nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym - zakochani co chwila zaskakują fanów nowymi projektami, a jednym z najbliższych jest ich spektakl taneczno-aktorski "7".

Tymczasem znany jasnowidz Krzysztof Jackowski nie pozostawił złudzeń w rozmowie z "Super Expressem" i zdradził, co jego zdaniem czeka relację Kaczorowskiej i Rogacewicza. Nie miał dobrych wieści...

Krzysztof Jackowski o Kaczorowskiej i Rogacewiczu

Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, odniósł się do relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. W rozmowie z dziennikarzem „Super Expressu” Jackowski początkowo przyznał, że nie zna tych osób osobiście i nie śledzi show-biznesu i po usłyszeniu nazwisk stwierdził:

Nie wiem, kto to jest w ogóle, żebym się mógł skupić, wyobrazić... nie obrażając... może to są gwiazdy, ale ja nie mam telewizora, więc nie oglądam. Dobrze, niech pan powie jeszcze raz te nazwiska - zaczął jasnowidz

Jackowski o relacji Kaczorowskiej i Rogacewicza: "dwa, trzy lata"

Po powtórzeniu nazwisk Krzysztof Jackowski przyznał wprost, że jego zdaniem relacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza nie będzie trwała i przetrwa dwa, trzy lata!

To nie będzie związek stały... dwa, trzy lata

A Wy, co sądzicie na ten temat? Podchodzicie do wypowiedzi Jackowskiego z rezerwą, czy jednak wierzycie w jego przepowiednie?

