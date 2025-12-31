W emocjonalnym wywiadzie dla programu „Life No Makeup” prowadzonego przez Małgorzatę Ohme, Agnieszka Kaczorowska otworzyła się na temat kulis swojego rozwodu z Maciejem Pelą.

Agnieszka Kaczorowska wprost o rozstaniu z Maćkiem Pelą

Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli został sfinalizowany 17 listopada. Choć para przez długi czas unikała komentowania swojej relacji, to właśnie podczas programu „Life No Makeup” aktorka po raz pierwszy tak szczerze opowiedziała o bolesnych kulisach rozstania. Jak przyznała, bała się opinii publicznej i fali hejtu, która na nią spadła.

Bardzo się bałam. Tej opinii publicznej, tego hejtu. Wiedziałam, że to na mnie spadnie. W zasadzie nic mnie nie zaskoczyło. Bolało jak cholera, ale wiedziałam, że tak będzie

Kaczorowska zaznaczyła, że nie zatrudniała żadnych specjalistów od wizerunku, by pomogli jej w przetrwaniu medialnej burzy. Gdy media obiegła wieść o jej rozstaniu z Pelą, tancerka unikała publicznego komentowania sprawy. Wbrew temu, co mogło się wydawać, cała sytuacja mocno na nią wpłynęła.

Nie mogłam zatrudnić sobie sztabu PR-owców, którzy by tym zarządzili. Poza tym nie wierzę w to. W koncepty budowania marki osobistej

Emocjonalne wyznanie w programie „Life No Makeup”

Aktorka mówiła wprost o tym, że została poddana medialnej nagonce i że ludzie oceniali ją bez znajomości faktów.

Nie rozumiejąc i nie wiedząc, oceniali mnie. Tylko na podstawie przedruków medialnych, jakiejś ogólnej narracji. Na podstawie słów wypowiedzianych przez kogoś innego na ten temat

Kaczorowska odczuła silną presję ze strony opinii publicznej, która miała wpływ na jej emocjonalny stan.

W programie Małgorzaty Ohme Kaczorowska nie tylko poruszyła temat rozstania, ale i opowiedziała o opiece naprzemiennej nad córeczkami, na którą zdecydowała się wraz z Maćkiem Pelą.

Myślę, że jeśli chodzi o dziewczynki, to gra, to jest współpraca. Dziewczyny też fajnie w tym wszystkim funkcjonują

Agnieszka Kaczorowska zdradziła także, jaką na co dzień jest mamą.

