Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie kryją miłości. Zdjęcia paparazzi
Zdjęcia ujawniające publiczne czułości Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz obiegły internet. Para została przyłapana, gdy na ulicy wymieniała namiętne pocałunki, zupełnie nie przejmując się obecnością gapiów.
Najnowsze fotografie wykonane przez paparazzi uchwyciły moment, w którym Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz bez skrępowania okazują sobie czułość na ulicy. Zakochani obejmowali się, rozmawiali blisko, a w końcu wymienili namiętny pocałunek.
Zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza mówią wszystko
To nie pierwszy raz, kiedy wspólne wyjście Kaczorowskiej i Rogacewicza przyciągnęło uwagę. Wcześniej byli widziani razem podczas spacerów, w kawiarniach, a także na salonach po premierze spektaklu. Oboje w ostatnim czasie przeszli przez trudne zmiany w życiu osobistym, kończąc poprzednie związki. Teraz wydaje się, że odnaleźli się nawzajem. Wspólne wyjścia, a w końcu publiczne pocałunki, wskazują, że ich relacja nabrała poważnego charakteru.
Związek Agnieszki i Marcina
Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza od początku budził zainteresowanie fanów. Choć oboje starali się zachować dyskrecję, ich bliskość była widoczna podczas wspólnych wyjść i publicznych wydarzeń. W trakcie 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” para numer 7 pocałowała się po swoim występie. Ten gest został uznany za publiczne potwierdzenie plotek dotyczących ich relacji.
Teraz gdy para coraz śmielej okazuje uczucia na ulicy i w przestrzeni publicznej, trudno nie odnieść wrażenia, że między nimi zaiskrzyło na poważnie. Fani szybko zaczęli spekulować, czy to początek trwałej relacji, a ich zachowanie wskazuje, że oboje są gotowi na nowy etap w życiu osobistym.
