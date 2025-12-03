Najnowsze fotografie wykonane przez paparazzi uchwyciły moment, w którym Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz bez skrępowania okazują sobie czułość na ulicy. Zakochani obejmowali się, rozmawiali blisko, a w końcu wymienili namiętny pocałunek.

Zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza mówią wszystko

To nie pierwszy raz, kiedy wspólne wyjście Kaczorowskiej i Rogacewicza przyciągnęło uwagę. Wcześniej byli widziani razem podczas spacerów, w kawiarniach, a także na salonach po premierze spektaklu. Oboje w ostatnim czasie przeszli przez trudne zmiany w życiu osobistym, kończąc poprzednie związki. Teraz wydaje się, że odnaleźli się nawzajem. Wspólne wyjścia, a w końcu publiczne pocałunki, wskazują, że ich relacja nabrała poważnego charakteru.

Związek Agnieszki i Marcina

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza od początku budził zainteresowanie fanów. Choć oboje starali się zachować dyskrecję, ich bliskość była widoczna podczas wspólnych wyjść i publicznych wydarzeń. W trakcie 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” para numer 7 pocałowała się po swoim występie. Ten gest został uznany za publiczne potwierdzenie plotek dotyczących ich relacji.

Teraz gdy para coraz śmielej okazuje uczucia na ulicy i w przestrzeni publicznej, trudno nie odnieść wrażenia, że między nimi zaiskrzyło na poważnie. Fani szybko zaczęli spekulować, czy to początek trwałej relacji, a ich zachowanie wskazuje, że oboje są gotowi na nowy etap w życiu osobistym.

Zobacz także: Joanna Krupa komentuje plotki o jej romansie z Tarczyńskim. Wreszcie to powiedziała