Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz chętnie relacjonują swoim fanom zarówno prywatne chwile, jak i czas spędzony nad zawodowymi projektami. Jak się jednak okazuje, na swoich Instagramach nie pokazują wszystkiego. Media obiegły wieści o nieprzyjemnej sytuacji, jak przytrafiła się parze przed jednym z warszawskich teatrów.

Nie wpuścili Kaczorowskiej i Rogacewicza do teatru

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz prężnie rozwijają swoje kariery, wspierając się zarówno w prywatnym życiu, jak i przy zawodowych projektach. Wiadomo, że wspólnie dopieszczają właśnie nowy dom o wartości 1,5 miliona złotych. Oprócz tego, większość czasu zajmuje im przygotowywanie spektaklu tanecznego "7", którego przedpremiera ma odbyć się już 7 marca. Choć para niemalże codziennie relacjonuje fanom swoją codzienność, okazało się, że całkiem niedawno nie przekazali wieści o sytuacji, jaką przeżyli w miniony czwartek.

Według doniesień Faktu Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mieli nie zostać wpuszczeni na teren warszawskiego teatru "Garnizon Sztuki". Po pojawieniu się przed budynkiem, w którym po raz pierwszy mają zaprezentować swój spektakl, pocałowali przysłowiową klamkę. Z medialnych doniesień wynika, że później wspólnie ruszyli później w stronę Łazienek Królewskich, choć i tam los im nie sprzyjał - nie znaleźli bowiem dostępnego miejsca parkingowego. Według informacji Agnieszka z Marcinem mieli wrócić po wszystkim do auta i wrócić do domu.

Kaczorowska szczerze o przeciwnościach losu

Jak się okazuje, Agnieszka i Marcin muszą mierzyć się w ostatnim czasie z wieloma przeciwnościami losu. W ostatnio udostępnionych InstaStories aktorka wspomniała między innymi o tak zwanym "flaku" opony auta, a także innych trudnościach, o których nie chciała mówić publicznie. Jak przystało na Agnieszkę, nie zostawiła swoich obserwatorów z negatywną energią, dzieląc się tym, jak patrzy na drobne trudności, które serwuje jej życie.

I te wszystkie trudne rzeczy na drodze do spełnienia swojego marzenia to są takie sprawdziany małe, sprawdzian determinacji, sprawdzian motywacji, dyscypliny, wytrwałości. Ale jeżeli się chce to marzenie bardzo spełnić, no to w rezultacie wszystko jest w naszych rękach przekazała Agnieszka podczas relacji na InstaStories.

Agnieszka nawiązała w ten sposób do marzenia o stworzeniu spektaklu tanecznego z Marcinem Rogacewiczem, który pierwsi widzowie będą mogli zobaczyć już jutro.

