Agnieszka Kaczorowska w DDTVN: szokujące pytanie od Prokopa

Na ten moment czekają wszyscy fani zakochanych. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz promują swój spektakl "Siedem", którego premiera już niebawem. Z tej okazji para w czwartek, 18 grudnia, zasiadła na kanapie "Dzień Dobry TVN". Takiego pytania Marcina Prokopa nikt się jednak nie spodziewał.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w "Dzień Dobry TVN"

W czwartkowym wydaniu "Dzień dobry TVN", 18 grudnia 2025 roku, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wystąpili na antenie, aby opowiedzieć o swoim wspólnym projekcie artystycznym - tanecznym spektaklu zatytułowanym "Siedem". Rozmowa, która początkowo dotyczyła wyłącznie ich pracy artystycznej, niespodziewanie przybrała zupełnie inny ton, gdy prowadzący Marcin Prokop zadał gościom pytanie, które wywołało konsternację.

Czuliście się czasami trochę, tak powiem wprost, ''z*wałceni'' przez to, że ktoś wam włazi z butami w wasz związek? zapytał Prokop.

Wypowiedź ta zaskoczyła widzów i samych rozmówców. Pytanie odnosiło się do fali hejtu, z jakim para musiała się zmierzyć po ujawnieniu swojego związku w trakcie udziału w programie "Taniec z gwiazdami". Jakie były reakcje gości?

Agnieszka Kaczorowska opowiedziała o trudnych momentach związanych z hejtem

Agnieszka Kaczorowska, która od 26 lat pracuje w show-biznesie, przyznała na antenie, że mimo tak długiego doświadczenia wciąż jest bardzo wrażliwa na krytykę i hejt. Podkreśliła, że choć wypracowała strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami, są chwile, gdy bolesne komentarze potrafią ją dotknąć. Zwłaszcza gdy dotykają pracy, w którą włożyła wiele serca.

Ja jestem bardzo wrażliwa i mimo że pracuję w tym biznesie 26 lat, to nie umiem sobie takiej zbroi zbudować, żeby to mnie w żaden sposób nigdy nie dotykało. Oczywiście, ja mam to też bardzo mocno przepracowane i wiem, jakie strategie działają potem, żeby to nie dotykało w rezultacie, ale są takie momenty, zwłaszcza wtedy, kiedy jest się w takim dużym zmęczeniu w pracy i nagle robisz coś, co robisz całym sercem, chcesz zrobić coś pięknego, a ktoś z jakiegoś innego zupełnie powodu kieruje wobec ciebie bardzo przykre słowa wyjaśniła.

Marcin Rogacewicz opowiedział o swojej osobistej przemianie, której doświadczył podczas udziału w "Tańcu z gwiazdami". Zaznaczył, że udział w programie otworzył go na nowe doświadczenia i zmienił sposób, w jaki funkcjonuje - zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie.

Ja odblokowałem swoje kompleksy, jakieś blokady, jakąś całą historię swoich 45 lat życia. Wiesz, to gdzieś tam siedzi w ciele. (...) Inaczej się oddycha, inaczej stoisz, inaczej myślisz. Taniec bardzo mocno uruchomił mnie poprzez ciało przyznał.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz promują wspólny spektakl

Spektakl taneczny "Siedem", który wspólnie tworzą Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, cieszy się rosnącym zainteresowaniem widzów. Jak wyjawili w programie, bilety na widowisko sprzedają się bardzo dobrze.

Pomysł na spektakl narodził się już wiosną, jednak zanim projekt mógł zostać zrealizowany, Rogacewicz musiał nauczyć się tańczyć. Taniec stał się dla niego nie tylko wyzwaniem artystycznym, ale także formą autoterapii. Po zakończeniu przygody z „Tańcem z gwiazdami” i medialnej burzy wokół ich związku celebryci na krótko wycofali się z życia publicznego. Teraz wrócili z nową energią i niedawno Agnieszka Kaczorowska podzieliła się radosną nowiną. Fani mogli zobaczyć nagranie tancerki, która ma powód do zadowolenia.

Natomiast to, co pięknego zadziało się w momencie, kiedy zaczęliśmy ogłaszać spektakl (...), myślę, że to był taki podmuch pozytywny, on zniwelował to wszystko, co było negatywne wcześniej stwierdziła Kaczorowska.

