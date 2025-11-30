Monika Goździalska w niedawnym wywiadzie udzielonym portalowi "Jastrząb Post" postanowiła skomentować ostatnie wydarzenia związane z Agnieszką Kaczorowską. W trakcie rozmowy celebrytka została zapytana o decyzję tancerki dotyczącą odejścia z programu "Taniec z Gwiazdami". Jej odpowiedź może was zaskoczyć.

Monika Goździalska wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?

Za nami jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami", która dostarczyła widzom ogromną dawkę emocji. To właśnie w programie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz oficjalnie potwierdzili swój związek, a widzowie mocno spekulowali o rzekomych relacjach, które nawiązały się na parkiecie między niektórymi gwiazdami i ich trenerami. Już w marcu wystartuje kolejna edycja tanecznego show, a fani z niecierpliwością czekają na ogłoszenie uczestników. Monika Goździalska w wywiadzie z "Jastrząb Post" wyznała, czy widzi siebie w takim formacie.

Nie mam zielonego pojęcia, czy dałabym radę, bo mam zerwane więzadło krzyżowe. Coś tam w trawie piszczy, ale sama nie wiem, jak zdrowotnie by to wyglądało, a nie chciałabym później kilka miesięcy spędzić w szpitalu po operacji nogi. To było moje ogromne marzenie, dopóki nie zerwałam więzadła i nie zoperowałam jednej nogi. Jestem matką dwojga dzieci, mam je na utrzymaniu, więc bycie wyjętą z życia i pracy mogłoby być kiepskie. Muszę podchodzić do tego rozsądnie, ale marzenie nadal mam - marzenia są po to, żeby je spełniać. Może kiedyś jeszcze się uda wyznała.

Monika Goździalska o Agnieszce Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska niedawno wprawiła swoich fanów w zdumienie, ogłaszając, że rezygnuje z udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Tancerka podkreśliła, że w kolejnej edycji programu na pewno się nie pojawi, co wywołało falę komentarzy wśród widzów i obserwatorów. Decyzję tę skomentowała Monika Goździalska, która nie ukrywa, że ma wobec niej mieszane uczucia. Jej zdaniem nie można być całkowicie pewnym, czy deklaracja Kaczorowskiej jest ostateczna.

Często obserwuję dramy w show-biznesie i wiem, że Agnieszka Kaczorowska kiedyś bardzo chciała być w jury Tańca z gwiazdami, ale jej nie przyjęto. Wtedy mówiła, że już nigdy nie zatańczy, potem jednak wróciła, a teraz znowu mówi, że nie zatańczy. Ciężko za nią nadążyć - jest zmienna, jak każda kobieta. Who knows, może zatańczy, a może nie. Media szybko zapominają: dwa tygodnie afery, potem wszyscy mówią: Przecież miała nie tańczyć, ale jak pieniądze będą się zgadzać, to wszystko będzie się zgadzać stwierdziła Goździalska.

Celebrytka uważa, że Agnieszka Kaczorowska powinna pomyśleć o popularności, która jest niezbędna w jej zawodzie.

Myślę, że skoro raz powróciła, to może wrócić i drugi, albo nie - może pójdzie zupełnie inną drogą. Ale popularność jest w jej zawodzie bardzo potrzebna, bo ona jest, a potem znika. Myślę więc, że może pojawić się ten ogień, ta potrzeba podsycenia swojej rozpoznawalności, bo do uczenia tańca popularność jednak jest niezbędna podsumowała.

