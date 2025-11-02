Choć wspólna przygoda Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w "Tańcem z Gwiazdami" z przytupem zakończyła się dokładnie tydzień temu, gdy werdyktem widzów zostali wyeliminowani z dalszej walki o Kryształową Kulę programu, wokół zakochanych zrobiło się jeszcze głośniej. Opinia publiczna ostro oceniała ich zachowanie tuż po odpadnięciu z show, a długie milczenie głównych zainteresowanych szybko uznano za wycofanie się z przestrzeni medialnej na jakiś czas. Jak się jednak okazuje gwiazda "Klanu" i jej ukochany nie zamierzają uciekać od blasku fleszy i wciąż są w stałym kontakcie z fanami. Co więcej, już zapowiadają wielkie zmiany w swoim życiu jeszcze bardziej podkręcając atmosferę wokół swojej relacji. Tym czasem były (prawie) mąż Agnieszki Kaczorowskiej zaskoczył wyznaniem.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zapowiadają wielkie zmiany

Tuż po tym, jak Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z "Tańca z Gwiazdami" wbijając szpilę innym uczestnikom, w sieci zawrzało. Fani formatu byli nie tylko rozczarowani takim obrotem spraw, ale też samą przemową zakochanych i faktem, że tuż po usłyszeniu werdyktu uciekli ze studia Polsatu, nie żegnając się z produkcją. Przysłowiowej "oliwy do ognia" dolała również rezygnacja Kaczorowskiej i Rogacewicza z gościnnego występu podczas nagrań Kabaretu K2, którego wcześniej się zobowiązali, stawiając produkcję w niezręcznej sytuacji.

Z czasem wybuchła kolejna afera z ich udziałem, a kąśliwe komentarze kabareciarzy na temat zakochanych, wywołały w sieci prawdziwą burzę. Pomimo zawirowań Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz jednak wciąż na bieżąco dzielą się z fanami swoją miłością, co więcej już zapowiadają wielkie zmiany w swoim życiu.

Kiedy zamykają się jakieś drzwi, to otwiera się wiele różnych okien nowych, ale o tym niebawem - zapowiedzieli niedawno na Instagramie.

I podczas gdy szczegóły dotyczące wielkich zmian w życiu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza pozostają jeszcze tajemnicą, Maciej Pela zaskoczył wszystkich osobistym wyznaniem o życiowych trudnościach.

Maciej Pela nie kryje zdenerwowania

Za pośrednictwem swojego instagramowego konta Maciej Pela zaskoczył wszystkich najnowszym wyznaniem. Tancerz zdradził, że najbliższe dni będą dla niego wyjątkowo trudne i stresujące, jednocześnie zwracając się do fanów o mentalne wsparcie.

Ja wiem co zawsze będzie w modzie - szczerość i autentyczność. I dzisiaj, totalnie szczerze, kieruję do Was prośbę o dobre myśli i wsparcie. Jak w życiu: tak jak zdarza mi się poprawić humor moich obserwatorów, tak sam czasem potrzebuję pomocy. Początek tygodnia będzie wymagał ode mnie ogromnej siły i opanowania. Jest ryzyko, że najzwyczajniej w świecie tego nie dźwignę - napisał Maciej Pela.

Zatrzęsienie komentarzy po wymownym wyznaniu Macieja Peli

Choć tancerz nie ujawnił, co go czeka w nadchodzących dniach, niektórzy fani nie mają wątpliwości, że chodzi o zbliżającą się wielkimi krokami rozprawę rozwodową Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli.

Pewnie rozwód.

Powodzenia. Dużo siły i wiary w siebie oraz swoje wartości. To zawsze się obroni. Trzymam kciuki i życzę tylko dobrze.

rogi Maćku dasz radę! Jesteś tatą więc żadne trudności nie są Ci straszne, one kształtują nasz charakter.

Pamiętaj, że masz „plecy” - i swoją wyspę, w postaci dwóch cudownych Córek - komentowali internauci.

Zobacz także: