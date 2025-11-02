Agnieszka Kaczorowska podgrzała atmosferę tuż przed rozpoczęciem ósmego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Tancerka i Marcin Rogacewicz równo tydzień temu razem odpadli z programu Polsatu, więc nie mają już szans na zdobycie Kryształowej Kuli i nie muszą intensywnie trenować przed odcinkami na żywo. Teraz Kaczorowska dodała nowy post na swoim koncie na Instagramie i przekazała ważne informacje. Ukochana Rogacewicza zdradziła przy okazji, jak spędziła mijający weekend.

Rogacewicz i Kaczorowska pożegnali się w "Tańcem z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzyli jedną z najgorętszych par w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Już po pierwszym odcinku wszyscy mówili tylko o nich, a to wszystko za sprawą ich namiętnego pocałunku przed kamerami. Rogacewicz i Kaczorowska oficjalnie potwierdzili wówczas swój związek. Niestety, chociaż para zachwycała swoimi występami to w minioną niedzielę zakochani pożegnali się z programem. Ich odpadnięcie i mocna przemowa tancerki wywołały ogromne emocje, a w komentarzach zawrzało. Początkowo para nie komentowała zamieszania, ale po kilku dniach Kaczorowska i Rogacewicz pilnie odezwali się do fanów i przekazali zaskakujące wieści.

Agnieszka Kaczorowska zapowiada nowy projekt z Marcinem Rogacewiczem

Teraz, tuż przed emisją ósmego odcinka "Tańca z Gwiazdami", Agnieszka Kaczorowska dodała nowy post w mediach społecznościowych i nie tylko pokazała, jak i z kim spędziła świąteczny weekend, ale również przekazała ważne informacje. Okazuje się, że już w tym tygodniu uchyli rąbka tajemnicy na temat projektu, nad którym pracuje z Marcinem Rogacewiczem. Przed ważnym dla nich tygodniem relaksowali się w SPA.

JUŻ w najbliższym tygodniu: PREMIERA tego co przygotowywałam dla kobiet od miesięcy OFICJALNE info o jednym z projektów, który szykujemy razem z @marcin_rogacewicz #wiórylecą niezmiennie. A to dopiero początek… czytamy na Instagramie.

Fani od razu zareagowali na wpis tancerki. Posypały się komentarze:

powodzenia i dużo miłości dla Was

super rodzinka, jestem ciekawa co to za wspólny projekt, na pewno jakiś taneczny piszą fani.

Tylko spójrzcie na te zdjęcia! Tak Agnieszka Kaczorowska razem z córkami i ukochanym spędziła weekend.

Agnieszka Kaczorowska zwróciła się do widzów "TzG"

Niedługo później Agnieszka Kaczorowska zwróciła się do swoich fanów:

Dziś wszystkich, którzy co niedzielę wysyłali na nas smski, zachęcamy od wpłaty tych kilku złotych (może 7?) na wybraną przez siebie zbiórkę siępomaga

