Kacper Kuszewski skończył 42 lata! Aktor, którego fani pokochali za rolę Marka Mostowiaka w wielkim hicie Telewizji Publicznej "M jak miłość" właśnie dziś świętuje swoje urodziny. Z tej okazji postanowiliśmy przygotować dla Was materiał wideo, z którego możecie dowiedzieć się jak na przestrzeni lat zmieniał się Kacper Kuszewski. Zobaczcie, jak w 2003 roku prezentował się aktor!

Reklama

Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo! A my życzmy aktorowi wszystkiego co najlepsze w dniu jego urodzin! I niestety musimy przypomnieć wam, że Kuszewskiego długo w "M jak miłość" już nie pooglądamy! Kacper Kuszewski odchodzi z "M jak miłość" - Kuszewski narzekał na warunki pracy w „MjM”. Teraz się tłumaczy! Mówi też o zarobkach.

Zobacz także: Kuszewski skrytykował pracę na planie "M jak miłość". Ilona Łepkowska ostro mu odpowiedziała! "Zawiodłam się na nim"

Reklama

Kacper Kuszewski skończył 42 lata.