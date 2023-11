W sobotę, 6 lipca odbył się chrzest Archiego Harrisona. Szczegóły były trzymane w tajemnicy i już wcześniej pojawiło się oświadczenie, że uroczystość będzie prywatna. Zaproszono najbliższą rodzinę i na liście gości znalazło się jedynie 25 osób. Książęca para podzieliła się zdjęciami z chrzcin Archiego, które opublikowali na Instagramie. W tajemnicy były trzymane też nazwiska chrzestnych, jednak jedno z nich wyszło na jaw. Zobaczcie, kto jest jednym z chrzestnych syna Meghan i Harry'ego!

Kto został chrzestnym Archiego?

Nazwiska chrzestnych miały zostać utrzymane w tajemnicy na ich życzenie. Jednak nie do końca się do udało! Magazyn „The Times” poinformował, że jednym z chrzestnych Archiego Harrisona jest Charlie van Straubenzee, przyjaciel księcia Harry'ego. Zresztą książęca para była na jego ślubie z Daisy Jenks w 2018 roku, a Harry pełnił ważną funkcję i był świadkiem. To tylko jedno z nazwisk, które do tej pory wypłynęło na światło dzienne, ale bardzo prawdopodobne, że niedługo pojawią się informacje o kolejnych chrzestnych syna Meghan! W końcu zgodnie z tradycją zawsze jest ich kilkoro. Jeśli chodzi o kobiety, które mogły zostać chrzestnymi Archiego najczęściej wymieniano najbliższe przyjaciółki Meghan - Genevieve Hillis, Lindsay Roth czy Serenę Williams.

Dlaczego chrzest Archiego był prywatny?

Do tej pory ceremonia chrztu królewskich dzieci składała się z dwóch części: jawnej i prywatnej. Jednak Meghan i Harry zdecydowali, że chrzest ich syna będzie wyglądał inaczej. Większość ludzi podejrzewa, że są to wymagania stawiane przez Meghan, ale prawda jest zupełnie inna:

Ludzie myślą, że to Meghan odpowiada za te wszystkie tajemnice. Ale prawda jest taka, że to zasługa Harry'ego. To on chce, by Archie był zwykłą osobą, jak każdy inny obywatel, i stara się o to w każdy możliwy sposób - czytamy na łamach dziennika "The Sun".

Trudno uwierzyć, że to Harry zmienia królewskie zwyczaje!? Prawda?

Przyjaciel Harry'ego, Charlie van Straubenzee został chrzestnym Archiego

Meghan i Harry byli na ślubie Charliego

