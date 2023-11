Dziś, w sobotę 6 lipca, w zamku Windsor, w prywatnej kaplicy królowej Elżbiety odbędzie się chrzest pierwszego dziecka księcia Harry'ego i Meghan Markle. Mały Archie kończy dokładnie 2 miesiące. Szczegóły uroczystości utrzymywane są w tajemnicy i nawet zwykle świetnie poinformowane brytyjskie gazety nie ujawniają zbyt wielu detali.

Reklama

Co wiadomo o chrzcie Archiego

Ceremonia chrztu ma być mała i skromna. I, choć według reguł Kościoła Anglikańskiego, uroczystość powinna być jawna, to dla rodziny królewskiej robi się wyjątek - i to od nich zależy, co zdradzą. A oni, wbrew temu, co robili dotąd inni członkowie rodziny, postanowili nie zdradzać nic.

Ludzie myślą, że to Meghan odpowiada za te wszystkie tajemnice. Ale prawda jest taka, że to zasługa Harrego. To on chce, by Archie był zwykłą osobą, jak każdy inny obywatel, i stara się o to w każdy możliwy sposób - zdradzają źródła dziennika The Sun.

Wiadomo, jak będzie wyglądał podczas uroczystości sam Archie. Wystąpi w satynowej białej sukni, w której chrzczony był kiedyś jego tata i ośmiu innych królewskich potomków. Jest kopią sukienki królowej Wiktorii i wykonana jest z przepięknej koronki robionej od wieków w Honiton w hrabstwie Devon.

Oficjalne zdjęcia Archiego robione będą w zielonym salonie zamku Windsor. Tam również, w 1984 roku powstały zdjęcia z chrztu księcia Harrego. Tam też w maju 2018 roku zrobiono oficjalne fotografie ślubne Harrego i Meghan.

To wiadomo. A czego nie wiadomo?

Kim są rodzice chrzestni Archiego?

Np. tego, kto będzie rodzicami chrzestnymi Archiego. Na wyraźne życzenie książęcej pary, ich nazwiska utrzymane są w tajemnicy. Najczęściej wymieniane kandydatki na chrzestną to Genevieve Hillis i Lindsay Roth, przyjaciółki Meghan jeszcze z czasów studiów na Northwestern University w Illinois. Wymienia się również inną jej przyjaciółkę - Serenę Williams. Ta przebywa nawet w ostatnich dniach w Anglii, w związku z turniejem tenisowym na kortach Wimbledonu, ale - jak powiedziała mediom - w sobotę będzie pracować.

Zobacz także: Książę Harry zachowuje się okropnie w stosunku do Meghan! Do sieci wyciekło szokujące nagranie

Szczegóły uroczystości chrztu Archiego utrzymywane są w tajemnicy:

EastNews