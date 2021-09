Justyna Żyła z nowym partnerem na weselu córki Adama Małysza. Co za romantyczne zdjęcia!

Adam Małysz właśnie wystąpił w reklamie jednej z sieci komórkowych. Sportowiec nie reklamował pakietów sam, a z żoną i córką. Widok 21-letniej Karoliny na ekranie to rzadkość, bowiem studentka stroni od mediów. Jak wygląda córka Adama Małysza? Zobaczcie! Adam Małysz z córką w reklamie Córka Adama i Izabeli Małyszów ma już 21 lat! Karolina Małysz nie poszła w ślady ojca. Jest studentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobacz także: Pamiętacie uroczą córkę Adama Małysza? Wyrosła na piękną kobietę! Po jej blond lokach nie ma ani śladu! ZDJĘCIA Do tej pory Karoliny nie spotykaliśmy na czerwonych dywanach, ale być może niedługo się to zmieni. 21-latka wraz z mamą i tatą wzięła udział w reklamie Play. My jesteśmy ready - przekonywała do zakupów pakietu. Karolina od kilku lat prowadzi konto na Instagramie, skąd można się dowiedzieć, że ma chłopaka i uwielbia podróżować. Według internautów 21-latka to "cały tata". Fajnie się na Was patrzy. Super rodzinka. Pan Adam! Pani Karolino jesteście jak klony! - czytamy w komentarzach. Zgadzacie się? Wyświetl ten post na Instagramie. #play#photosession#familypic Post udostępniony przez Karolina Małysz (@karolina_malysz) Mar 22, 2019 o 3:46 PDT Podobna do taty? Wyświetl ten post na...