Justyna Żyła nie odpuszcza? Czy tym wpisem wbija kolejną szpilę byłemu mężowi?

Konflikt byłych małżonków, Justyny i Piotra Żyłów kilka tygodni znów się zaostrzył za sprawą gorącej wymiany postów w mediach społecznościowych i sms-ów, które ujawnili w sieci. Po wydanych oświadczeniach przez obydwie strony wydawało się, że to koniec publicznych waśni.

Jednak najnowszy wpis Justyny Żyły na Instagramie znów daje do myślenia. Czyżby te słowa były skierowane do byłego męża? Zobaczcie sami!

Nie jest tajemnicą, że Justyna i Piotr nie mają ze sobą najlepszych relacji. Ostatnio wokół byłych małżonków znów zrobiło się głośno. Justyna Żyła opublikowała na swoim Instagramie rozmowę sms-ową Piotra Żyły z córką, która odbiła się szerokim echem w mediach i internecie. Chociaż relacja celebrytki szybko zniknęła z Instagrama, to jednak skoczek zdążył ją zauważyć i wydał swoje oświadczenie.

Hmmm tak sobie myślę jakim trzeba być człowiekiem żeby tak bardzo nienawidzić drugiego? Starałem się nie komentować swoich prywatnych spraw w sieci, ale jeżeli chodzi o moje Dzieci to już jest lekka przesada. Ileż można wysłuchiwać grożeń i obelg na swój temat. Przecież facet nie ma żadnych praw. Bo to zawsze on jest winny, a ona tylko dostaje wysokie alimenty i nie musi robić nic, ale to i tak jest jeszcze źle - pisał m.in. Piotr Żyła.