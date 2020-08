Justyna Żyła po raz kolejny zamieściła w sieci bardzo mocne oświadczenie, skierowane do jej byłego męża. Wygląda na to, że konflikt byłych partnerów zaostrzył się jeszcze bardziej, odkąd wyszło na jaw, że Piotr Żyła spotyka się z młodą aktorką, gwiazdą serialu 19+. W opublikowanym przez Justynę Żyłę wpisie nie brakuje ostrych słów - była żona skoczka oskarża go między innymi o to, że krzywdzi swoje dzieci i ośmiesza ich rodzinę. Zobaczcie co dokładnie tak zdenerwowało Justynę Żyłę.

Justyna Żyła w mocnych słowach znów uderza w byłego męża! "Ośmieszasz rodzinę, którą kiedyś miałeś!"

Nie jest tajemnicą, że Justyna i Piotr nie mają ze sobą najlepszych relacji. Ostatnio wokół byłych małżonków znów zrobiło się bardzo głośno. Najpierw Justyna Żyła opublikowała na swoim Instagramie rozmowę sms-ową Piotra Żyły z córką, która odbiła się szerokim echem w mediach i internecie. Później wyszło na jaw, że skoczek narciarski spotyka się z młodą aktorką serialu 19+, Marceliną Ziętek. Wtedy też Justyna Żyła napisała na swoim Instagramie, że nie będzie zabierać głosu w sprawie nowego romansu byłego męża.

Nie interesują mnie kochanki oraz konkubiny Piotra Żyły , to dla mnie od lat żadna nowość .

Nie pierwsza i nie ostatnia 😁

Byle z daleka od moich dzieci , które będę chronić - napisała Justyna Żyła jakiś czas temu.

Ale wygląda na to, że wydarzyły się kolejne sytuacje, które zdenerwowały Justynę Żyłę, dlatego była żona skoczka zdecydowała się dodać bardzo obszerne oświadczenie na swoim Instagramie. Chodzi o ostatni wywiad, którego udzielił Piotr Żyła.

Obejrzałam sobie zgodnie z namową moich znajomych , ostatni wywiad ex męża . Niby wszystko fajnie ale ... szanowny ex mąż mógłby oprócz głupawych uśmiechów i chwalenia się jak wspaniałe chwile przeżywa na zabawach , przypomnieć sobie , ze ma również dorastające dzieci , ze ma syna który niedługo stanie się dorosłym mężczyzna . Ze posiadanie dzieci to nie tylko pożal się Boże marnej kwoty alimenty , które się są żadną łaską a Obowiązkiem każdego ojca który porzuca rodzine , ze posiadanie dzieci to nie tylko wysłanie grafiku do ich matki z informacja kiedy może je łaskawie zabrać między zabawą a czasem z konkubiną , ze posiadanie dzieci to drogi ex mężu obowiązki , rozmowy , szacunek do nich i nie narażanie ich na śmiech połowy Polski - wyjawiła Justyna Żyła. (pisownia oryginalna)

W dalszej części wpisu była żona Piotra Żyły zarzuca mu, że skoczek ośmiesza rodzinę, którą kiedyś miał. Ale to nie wszystko. Według relacji Justyny Żyły, sportowiec karze swoje pociechy, kiedy te nie chcą spędzać czasu z jego nową partnerką. Podobno nawet skoczek zamknął konto oszczędnościowe swoich dzieci i zabrał pieniądze, które były zbierane na ich przyszłość.

Drogi ex mężu , życzę Ci abyś czytając to usiadł i zastanowił się jak bardzo krzywdzisz swoje dzieci , jak ośmieszasz rodzine która kiedyś miałeś , jak na poczet konkubiny zapominasz ze dzieci to nie meble które tylko od czasu do czasu wytrzesz z kurzu . Zastanów się co Twoje dzieci myślą o Tobie widząc Twoje ciagle zabawy , czytając wszystkie artykuły o Twoim zabawowym obecnym życiu , podczas gdy w ich sprawie wysyłasz grafik , podczas gdy za karę ze nie chcą spędzać czasu z twoja konkubina , wyłączasz im telefony , zamykasz ich konto oszczędnościowe zabierając pieniądze dzieci , pieniądze które były zbierane na ich przyszłość . PS uwierzcie mi ,ze to jedyny sposób kontaktu z byłym mężem 🤷‍♀️,nie jestem dumna z tego co robię ale inaczej się nie da 🤦‍♀️Przepraszam a tych których to bawi pozdrawiam 😘 - dodała Justyna Żyła.

Myślicie, że Piotr Żyła zareaguje na te naprawdę mocne słowa i oskarżenia byłej żony? Cały wpis Justyny Żyły możecie przeczytać poniżej.

Wygląda na to, że konflikt byłych małżonków jeszcze bardziej nabrał na sile, odkąd Piotr Żyła spotyka się z Marceliną Ziętek, 23-letnią gwiazdą serialu 19+. Po publikacji kolejnego oświadczenia Justyny Żyły, na razie chyba nie widać nadziei na porozumienie tej dwójki.

Eastnews

