Justyna Żyła na kilka tygodni wycofała się z mediów. Przestała komentować swoje życie osobiste, sprawę rozwodu z mężem - skoczkiem Piotrem Żyłą, zmieniła też numer telefonu. Postanowiła nie zabierać już głosu na temat męża i łączących ich obecnie trudnych relacji. Wróciła z nowym pomysłem na siebie i swoją karierę. Co więcej, zatrudniła też menadżerkę, która będzie kierować jej kontaktami z prasą.

Justyna Żyła już na Instagramie pokazała, że ma wielki talent kulinarny, a teraz postanowiła się w tym kierunku rozwijać. Uruchomiła swój blog "UwaŻyła" (uwazyla.pl) i kanał na YouTubie o tej samej nazwie. I za użycie słowa Żyła w tytule ostro jej się oberwało. Niektórzy uważają, że skoro Justyna nie jest już z Piotrem Żyłą, to nie powinna używać jego nazwiska i całkowicie się od niego odciąć.

W rozmowie z "Fleszem" blogerka zabrała głos w tej sprawie. Co powiedziała?

Na moje nazwisko pracowałam 12 lat, będąc żoną Piotra, bo na sukces skoczka pracuje nie tylko on, ale i cała jego rodzina. Nie chcę wracać do tego, co było. Powoli godzę się z takim stanem rzeczy. Teraz chcę realizować marzenia, znaleźć na to czas, bo przecież pracuję i wychowuję dwójkę dzieci - powiedziała "Fleszowi" Justyna Żyła.