Justyna Żyła pokazała, jak niszczy pamiątki po byłym mężu! Opublikowała w sieci zaskakujące nagranie! 

To jeszcze nie koniec przepychanek między Justyną Żyłą a jej byłym mężem! Chociaż była żona skoczka opublikowała wczoraj oficjalne oświadczenie, w którym przyznała, że nie zamierza dalej publicznie komentować "niezdrowych relacji" z Piotrem Żyłą, to po kilku godzinach w jej na InstaStories pojawiło się krótkie nagranie, na którym pokazuje, jak niszczy pamiątki po byłym mężu. Zobaczcie, co zrobiła Justyna Żyła!

Justyna Żyła pozbywa się zdjęć byłego męża

Na początku 2018 roku chyba cała Polska śledziła losy Piotra Żyły i jego żony Justyny. W mediach pojawiły się wówczas pierwsze informacje, że para przechodzi poważny kryzys. Szybko potwierdziła to sama Justyna Żyła, która opublikowała w sieci szokujący wpis.

Tak, to prawda, ten Wasz wspaniały Piotr Żyła zostawił mnie, dzieci, bo nie potrafi żyć w rodzinie. Połowa winy po mojej stronie, kiedy wyrzuciłam go z domu, jak mnie uprzejmie poinformował, że ma kochankę. Nie mam zamiaru już kłamać- pisała wówczas Justyna Żyła.

Piotr Żyła odpowiedział na wszystkie zarzuty i zapewniał, że jego małżeństwo nie rozpadło się przez romans. Ostatecznie para podjęła decyzję o rozwodzie, a po jakimś czasie wydawało się, że medialne przepychanki Justyny i Piotra to już przeszłość. Niestety, o byłej parze znów zrobiło się głośno! Kilka dni temu Justyna Żyła pokazała na InstaStories treść wiadomości Piotra Żyły i ich córki. Dziewczynka miała wówczas wysłać swojemu tacie zdjęcie skoczka i Justyny Żyły sprzed lat.

Kto to? Jaka ona brzydka- miał odpisać skoczek.

Zdjecie zniknęło z sieci, ale Piotr Żyła już następnego dnia opublikował mocny wpis, w którym odnosi się do zachowania byłej żony. Szybko pojawiło się również oświadczenie samej Justyny Żyły, która opisała jak wyglądało jej życie u boku skoczka. Justyna Żyła napisała również, że nie będzie więcej komentować relacji z ojcem swoich dzieci.

(...) to one są najważniejsze, bynajmniej dla mnie, dlatego postanowiłam, że będzie to moje ostatnie słowo w temacie naszych niezdrowych relacji- napisała w oświadczeniu.

Co ciekawe, Justyna Żyła już kilka godzin później opublikowała na InstaStories nagranie, jak drze zdjęcia i wycinki z gazet na których jest jej były mąż!

Najwyższy czas, żeby zamknąć stare życie!- napisała pod nagraniem.

Myślicie, że to już koniec przepychanek między byłą parą? Zobaczcie, jak Justyna Żyła pozbywa się pamiętek po byłym mężu!

Justyna Żyła pokazała, jak niszczy zdjęcia byłego męża.

Justyna Żyła i Piotr Żyła wciąż nie potrafią dojść do porozumienia.