Już jest "Playboy" z nagą sesją Justyny Żyły. Czy ładna? Każdy oceni sam. Za to w mini wywiadzie Justyna zdradziła, czy mąż wiedział o jej sesji!

Justyna Żyła zdradziła, czy konsultowała z mężem sesję dla Playboya. Okazuje się, że Piotr Żyła sam ją zachęcał!

- Zanim zadzwoniliście, może ze dwa dni wcześniej, rozmawialiśmy z Piotrkiem o tym, ze prowadzę bloga na Instagramie, że mi przybyło obserwujących, a on mówi" Ty tylu masz fanów, że zaraz dostaniesz propozycję sesji dla Playboya". Nagle dzwoni telefon od was. Byłam przekonana, że on maczał w tym place. Zapytałam, co on na to, a Piotrek: "zgódź się', no to się zgodziłam. Rok temu miałam taki pomysł żeby zrobić mu prezent na 30. urodziny, ale skończyło się tylko na tym, że Zenek Martyniuk mu zaśpiewał - czytamy w "Playboyu".