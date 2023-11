Piotr Żyła w "Super Expressie" podsumował swój sezon i wyznał, że problemy rodzinne nie wpłynęły na jego kondycję. Nie chciał jednak mówić o rozstaniu z żoną.

Nie chcę poruszać tego tematu. Raz już to podsumowałem, na Facebooku. I ten okres mam już za sobą. Nie był to dla mnie łatwy czas. Ale to tematy prywatne, które musimy wyjaśnić z żoną między sobą - powiedział „Super Expressowi”.