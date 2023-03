Krzysztof Skórzyński łamiącym się głosem o żonie Dawida Kubackiego: "Wydarzyło się coś dramatycznego"

Cała Polska żyje dramatem Dawida Kubackiego i jego rodziny. Żona skoczka trafiła do szpitala z powodu trudności kardiologicznych, a skoczek natychmiast zdecydował się na przerwanie udziału w konkursie. Jak przekazał potem w mediach społecznościowych, Marta Kubacka walczy w szpitalu o życie. Okazuje się, że kiedy ogłoszono rezygnację polskiego sportowca z dalszych skoków, Krzysztof Skórzyński znajdował się w gronie dziennikarzy, obecnych tuz pod skocznią. O kulisach prezenter "Dzień dobry TVN" opowiedział na antenie.

Od kiedy Dawid Kubacki zrezygnował z udziału w Pucharze Świata z powodu dramatycznej sytuacji zdrowotnej jego żony, nieustannie płyną do niego słowa otuchy od fanów oraz od przedstawicieli świata sportu, show-biznesu - i nie tylko. Wiele gwiazd zabrało w sieci głos, wspierając Dawida Kubackiego. Kilka słów od siebie przekazał nawet prezydent Andrzej Duda. Teraz głos na antenie "Dzień dobry TVN" zabrał również prezenter oraz komentator sportowy Krzysztof Skórzyński. Dziennikarz we wtorkowym odcinku śniadaniówki łamiącym się głosem przekazał, że kiedy Dawid Kubacki zrezygnował z występów, dziennikarze zgromadzeni pod skocznią wiedzieli, że musiało stać się coś bardzo dramatycznego.

- Wtedy zszedł do dziennikarzy na tę strefę Thomas Thurnbichler, trener reprezentacji, który miał takie krótkie wystąpienie, mówił o tym, że z powodów osobistych Dawid jest zmuszony wrócić do domu - wspominał Krzysztof Skórzyński.

Pawel Wodzynski/East News

Zobacz także: Żona Dawida Kubackiego walczy o życie. Prezydent Andrzej Duda wspiera skoczka. "Jesteśmy z Panem"

Dziennikarz wyjaśnił, że ma do sprawy osobisty stosunek ponieważ Dawida i Martę Kubackich zna od dawna. Dodał, że czuł, że sytuacja musi być naprawdę bardzo poważna skoro skoczek zrezygnował z udziału w tak ważnym dla niego konkursie.

MATEUSZ GROCHOCKI/Dzien Dobry TVN/East News

Zobacz także: Żona Dawida Kubackiego jest w ciężkim stanie. Adam Małysz: "Modlimy się". Złożył mu obietnicę

Na koniec Krzysztof Skórzyński dodał, że po ogłoszeniu informacji o wycofaniu się Dawida Kubackiego atmosfera wokół konkursu przestała się liczyć.

- Do końca tego konkursu staliśmy w gronie dziennikarzy i przysięgam państwu, my już chcieliśmy, żeby to się zakończyło, żeby ten konkurs był czymś tak niematerialnym. Dawid, Marta jesteśmy z wami całym sercem, modlimy się za was, za wasze dzieci, za waszą maleńką córeczkę. Wierzymy, że to się skończy dobrze - podsumował prezenter.