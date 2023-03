Dawid Kubacki drży o życie ukochanej żony. Kim jest Marta Kubacka?

Dokładnie 1 listopada Marta Kubacka poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że jest w ciąży. Żona Dawida Kubackiego załączyła urocze zdjęcie, na którym widać ją wraz z córeczką, Zuzanną. Dziewczynka patrzy w oczy mamy i obejmuje jej brzuch. Komentarz, który ukochana skoczka dodała do fotki, nie pozostawiał wątpliwości: - Siostra jeszcze dwa miesiące i się widzimy - czytamy. Od tamtej pory minęły już prawie dwa miesiące, co oznacza, że drugie dziecko Dawida i Marty Kubackich wkrótce pojawi się na świecie. Skoczek narciarski napisał o tym w swoim najnowszym poście na Instagramie, w którym mówi, jak wiele się u niego ostatnio dzieje. Pokazał też piękne zdjęcie z ciężarną żoną. Dawid Kubacki zostanie tatą po raz drugi Na instagramowych profilach Dawida Kubackiego i jego żony, pojawiło się ich nowe, wspólne zdjęcie. Skoczek i jego ukochana pozują w przepięknej aurze: wszędzie jest biało, świeci intensywne, zimowe słońce, a małżonkowie zdają się tańczyć na śniegu. Z kolei spod rozpiętego płaszcza Marty Kubackiej widać jej ciążowy brzuszek. Jak przyznał sam Dawid Kubacki, na koniec roku zapowiada się więc prawdziwa kumulacja pięknych wydarzeń. - Święta, Mistrzostwa Polski, urodziny Zuzy, Turniej Czterech Skoczni i... nowy członek rodziny, a my - relaks. Jakie macie kumulacje na koniec roku? - pyta Dawid Kubacki. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dawid Kubacki (@dawid.kubacki.official) Zobacz także: Żony i dziewczyny polskich skoczków. Jak wyglądają partnerki Żyły, Kubackiego, Huli, Zniszczoła,...