Justyna Steczkowska ścięła włosy! Zdecydowała się na bardzo modną długość - to lob - czyli long bob. Fryzura to dłuższa wersja uniwersalnego cięcia, sięgającego do brody, z cieniowanymi końcami. Można ją nosić z grzywką lub bez. Steczkowska postawiła na najmodniejszą wersję loba - włosy ułożyła w artystyczny nieład. Ta fryzura jest jednym z najgorętszych trendów 2020 roku!

Dlaczego lob z artystycznym nieładem jest modny?

Artystyczny nieład sprawia, że lob jest bardzo praktyczny – jeżeli pada deszcz, włosy jeszcze bardziej się zakręcą. Nie trzeba martwić się, że fryzura się zepsuje. Po myciu wystarczy zapleść włosy w warkocz, żeby uzyskać bardziej wyraźny skręt.

Tak Justyna Steczkowska prezentowała się w "Pytaniu na śniadanie". Gwiazda ubrana była w strój projektu Alla Scura L'AME DE FEMME.

Justyna Steczkowska do niedawna wyglądała tak. Miała bardzo długie włosy. Można wręcz powiedzieć, że były jej znakiem rozpoznawczym.