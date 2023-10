3 z 6

Naturalny kolor

…oraz luz z odrostami. Po kilku sezonach wyrazistych koloryzacji i nietypowych, zaskakujących kolorów na głowie wracamy do natury. Malujemy włosy farbami w odcieniach tylko lekko podkręconych w stosunku do naszych naturalnych kolorów włosów i nie przejmujemy się odrostami. Co więcej, duże, nierównomierne i nawet kontrastowe, jak u Margot Robbie, będą bardzo na czasie!