Agnieszka Kaczorowska bardzo mocno ścięła włosy! Zmiana jest diametralna

Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła wszystkich w niedzielę diametralną zmianą fryzury. Młoda mama postanowiła bardzo mocno skrócić włosy - aż o 30 centymetrów. Agnieszka swoją metamorfozą pochwaliła się na Instagramie.

Aaaa! Zrobiłam to ! Oto nowa #AgnieszkaKaczorowskaPela 😌 A co! Takie zmiany są kobiecie potrzebne!😉 30 cm włosów wysyłam dla @fundacjaraknroll - napisała Agnieszka na Instagramie.

My uważamy, że Agnieszka Kaczorowska wygląda w nowej fryzurze obłędnie. A co najważniejsze, jej włosy się nie zmarnują, ponieważ dostanie je Fundacja Rak'n'Roll - zajmuje się ona m.in. tworzeniem peruk z naturalnych włosów dla kobiet, które straciły swoje włosy w wyniku chemioterapii.

Instagram

Jak wam się podoba nowy look Agnieszki? My jesteśmy zachwyceni! Przy okazji, Agnieszka zdradziła też coś na temat jej koloru włosów. Niedawno podejrzewaliśmy, że Agnieszka przyciemniła włosy. Okazuje się, że to nieprawda - wszystkiemu winny był nałożony filtr na zdjęcie. Kaczorowska od urodzenia nigdy nie farbowała włosów!

A ubiegając wszystkie pytania... kolor mam naturalny, niezmiennie od urodzenia. Nigdy nic z nim nie robiłam, a zmienia się przez cały rok pod wpływem słońca.

Agnieszka jeszcze do niedawna miała bardzo długie włosy.