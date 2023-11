Justyna była pod wrażeniem akcji ratunkowej:

Trzeba Himalajów, by odzyskać wiarę w człowieka. Bez względu na to, czy któryś z tych panów stanie na szczycie K2, dla mnie ta wyprawa odnosi właśnie największy sukces. Myślę sobie, że autorytety himalaizmu powinny teraz publicznie, łopatologicznym sposobem tłumaczyć, co to rozrzedzone powietrze, choroba wysokościowa, nachylenia ściany, załamanie pogody itd. Bo widać, że tych w sumie prostych pojęć wielu nie rozumie. Zbyt wielu - napisała Kowalczyk.