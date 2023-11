2 z 4

Ich związek od kilku miesięcy jest na ustach wszystkich! Do tej pory Justin Bieber był do szaleństwa zakochany w Selenie Gomez. Para rozstawała się, aby za moment znowu do siebie wrócić. Teraz jednak było inaczej. Justin Bieber znalazł bowiem pocieszenie w ramionach Hailey Baldwin. 22-letnia modelka zawróciła mu w głowie. Do tego stopnia, że muzyk po kilku tygodniach znajomości postanowił się oświadczyć! Para chętnie pokazuje swoje uczucia całemu światu. Jednak ostatnio, po wyjściu z jednej z restauracji w Los Angeles, modelce nie dopisywał humor. Czyżby między zakochanymi doszło do spięcia?