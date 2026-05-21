Jest zwiastun "Love is Blind: Polska" reunion. Poleją się łzy i padną trudne pytania
"Love is Blind: Polska" reunion zbliża się wielkimi krokami. Netflix potwierdził, że odcinek specjalny po finale pierwszej edycji trafi na platformę w niedzielę 24 maja o 19:00. Uczestnicy wrócą, by podsumować śluby i rozstania oraz powiedzieć, co wydarzyło się po programie. Zobaczcie zwiastun odcinka specjalnego!
Po finale pierwszej polskiej edycji „Love is Blind: Polska” Netflix dokłada jeszcze jeden, długo wyczekiwany element. Odcinek specjalny typu reunion z udziałem uczestników zadebiutuje już za kilka dni i będzie dostępny wyłącznie na platformie. Spotkanie poprowadzą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, a stawką będą odpowiedzi na pytania, które po ślubnym odcinku z 20 maja wciąż wiszą w powietrzu.
Dwa śluby w finale "Love is Blind". Jak potoczyły się losy uczestników?
Odcinek ślubny zostawił widzów z jasnym bilansem, ale bez spokojnego domknięcia historii. Przed decyzją stanęły cztery pary: Filip i Daria, Jacek i Julita, Damian i Marta oraz Kamil „Uno” i Julia. W efekcie zobaczyliśmy dwa śluby i dwa rozstania - małżeństwem zostali Damian i Marta oraz Filip i Daria, natomiast do ślubu nie doszło w przypadku Jacka i Julity oraz Kamila „Uno” i Julii. Po finale niektórzy uczesrnicy przerwali milczenie i dodali w sieci krótkie komentarze. Głos zabrała m.in. Julita z "Love is Blind: Polska", ale teraz wszyscy czekają na reunion, w którym uczestnicy powiedzą więcej.
Zwiastun "Love is Blind: Polska" reunion podgrzał emocje wśród fanów
W sieci pojawił się już zwiastun odcinka specjalnego po finale pierwszej polskiej edycji "Love is Blind". Przed kamerami zobaczymy m.in. Julitę, Julię, Malikę, Darię, Jacka, Krzystzofa i Kamila. Pod nagraniem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy, a fani już nie mogą doczekać się tego, co ujawnią uczestnicy. W reunion padnie pytanie m.in. o to, co Jacek powiedział do Julity, co tak bardzo ich poróżniło.
Zobaczcie sami zwiastun odcinka specjalnego "Love is Blind: Polska". Jak potoczyły się losy uczestników show? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w najbliższą niedzielę. Będziecie oglądać reunion?
