Po finale pierwszej polskiej edycji „Love is Blind: Polska” Netflix dokłada jeszcze jeden, długo wyczekiwany element. Odcinek specjalny typu reunion z udziałem uczestników zadebiutuje już za kilka dni i będzie dostępny wyłącznie na platformie. Spotkanie poprowadzą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, a stawką będą odpowiedzi na pytania, które po ślubnym odcinku z 20 maja wciąż wiszą w powietrzu.

Dwa śluby w finale "Love is Blind". Jak potoczyły się losy uczestników?

Odcinek ślubny zostawił widzów z jasnym bilansem, ale bez spokojnego domknięcia historii. Przed decyzją stanęły cztery pary: Filip i Daria, Jacek i Julita, Damian i Marta oraz Kamil „Uno” i Julia. W efekcie zobaczyliśmy dwa śluby i dwa rozstania - małżeństwem zostali Damian i Marta oraz Filip i Daria, natomiast do ślubu nie doszło w przypadku Jacka i Julity oraz Kamila „Uno” i Julii. Po finale niektórzy uczesrnicy przerwali milczenie i dodali w sieci krótkie komentarze. Głos zabrała m.in. Julita z "Love is Blind: Polska", ale teraz wszyscy czekają na reunion, w którym uczestnicy powiedzą więcej.

Jest już data premiery "Love is Blind: Polska" reunion, a do sieci trafiło nagranie zapowiadające odcinek specjalny hitu Netflixa!

Zwiastun "Love is Blind: Polska" reunion podgrzał emocje wśród fanów

W sieci pojawił się już zwiastun odcinka specjalnego po finale pierwszej polskiej edycji "Love is Blind". Przed kamerami zobaczymy m.in. Julitę, Julię, Malikę, Darię, Jacka, Krzystzofa i Kamila. Pod nagraniem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy, a fani już nie mogą doczekać się tego, co ujawnią uczestnicy. W reunion padnie pytanie m.in. o to, co Jacek powiedział do Julity, co tak bardzo ich poróżniło.

Czy tylko ja czekam na to bardziej niż na wszystkie odcinki które miały miejsce

Czekam, czekam z niecierpliwością!!! komentują internauci.

Zobaczcie sami zwiastun odcinka specjalnego "Love is Blind: Polska". Jak potoczyły się losy uczestników show? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w najbliższą niedzielę. Będziecie oglądać reunion?

