Mama Julii Wróblewskiej skomentowała zdjęcia córki z papierosem. Zaledwie kilka dni temu paparazzi przyłapali młodą aktorkę pod jej szkołą, gdzie razem ze znajomymi czekała na egzamin maturalny z matematyki. W mediach pojawiły się zdjęcia, na których Julia pali papierosy i piję kawę. Jak na fotki swojej córki zareagowała jej mama?

Anna Wróblewska w rozmowie z Faktem postanowiła skomentować zdjęcia córki. Mama Julii Wróblewskiej zapewnia, że młoda aktorka na co dzień nie pali papierosów i nie ma problemów z nałogami.

Z tego co wiem, to Julka generalnie nie pije alkoholu. Jeśli już, to jakiegoś tam łyczka na imprezie, jeśli inni ją poczęstują. Wychodzę z założenia, że wszystkiego w życiu można spróbować, więc niech Julka podejmuje swoje decyzje - przyznała mama Julii Wróblewskiej. Na pewno jej nie mogę niczego zabronić, bo wiem, że to przyniesie odwrotny skutek. Z tego, co mi powiedziała o tych zdjęciach, to jednorazowe wybryki. Ale gdy mi się tłumaczyła, śmiałam się, jakie to dziwne, że gdy paliła akurat tego jednego papierosa, to nagle pojawili się fotografowie.