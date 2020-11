Julia Wieniawa zarobiła podczas pandemii 1,5 mln zł. Przebiła Małgorzatę Rozenek?

Julia Wieniawa nie może narzekać na problemy finansowe podczas pandemii koronawirusa. Podczas gdy inni artyści apelują o wsparcie po zamknięciu kin i teatrów, finalistka "Tańca z gwiazdami" pomnaża swój majątek. Mimo pandemii, jej konto zasiliła potężna kwota 1,5 mln złotych. Nie jest wielka kwota w jej przypadku - wcześniej pojawiały się już informacje o wysokich zarobkach Julii Wieniawy. Okazuje się zresztą, że nie jest jedyna gwiazdą, która wzbogaciła się w tym roku. Podczas gdy jedni tracą posady, drudzy dorobek życia, a trzeci zadłużają się, żeby utrzymać biznes, inni zarabiają podczas pandemii całkiem niezłe pieniądze. Jak to możliwe?

Gwiazdy zarabiają miliony podczas pandemii

Julia Wieniawa znalazła się na szczycie przygotowanej przez "Super Express" listy gwiazd, które najwięcej zarobiły w pandemii. Nie zalicza się do grona polskich artystów , którzy twierdzą, że rząd odebrał im prawo do zarabiania. Konto Julii Wieniawy zasiliła kwota 1,5 miliona złotych. Oprócz udziału w "Tańcu z Gwiazdami" została twarzą marek odzieżowej i biżuteryjnej, a także ruszyła z własną linią kosmetyków (co nie było łatwe, bo musiała się zmagać z oskarżeniami). Zagrała także w filmie.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Małgorzata Socha, która oprócz ról w kilku serialach, uczestniczyła w trzech kampaniach reklamowych. Promuje też różne produkty na Instagramie. Podobno zarobiła około 1,2 miliona złotych.

W pierwszej trójce znalazła się także Małgorzata Rozenek-Majdan, Jest współprowadzącą "Projekt Lady", promowała kilkanaście marek na Instagramie, dostała program o odchudzaniu po ciąży, zaprojektowała też ubrania dla luksusowego sklepu. Wiadomo też, że zagra w nowym filmie Patryka Vegi i właśnie startuje z ofertą diet kateringowych. Tabloid szacuje, że w pandemii mogła zarobić nawet milion złotych.

Pierwsza na liście gwiazd, które najwięcej zarobiły w czasie pandemii jest Julia Wieniawa:

Instagram/Julia Wieniawa

Na drugim miejscu Małgorzata Socha:

East News

Trzecia w rankingu jest Małgorzata Rozenek-Majdan: