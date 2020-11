Przez lockdown nie będzie nawet seriali w telewizji?! Wpis Katarzyny Skrzyneckiej wywołał panikę

Katarzyna Skrzynecka niedługo po tym, jak rząd ogłosił nowe restrykcje, zamieściła wpis na Instagramie. Gwiazda nie kryje swojego smutku dotyczącego ponownego zamknięcia placówek kulturalnych. Obawia się również, że jeżeli zostanie wprowadzony kolejny lockdown, to nawet niektóre produkcje telewizyjne mogą tego nie przetrwać. W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo słów zrozumienia od fanów. Zobaczcie, co napisała Katarzyna Skrzynecka.

Zobacz także: Koronawirus pokrzyżował plany ekipie "Kogel Mogel 4"? Katarzyna Skrzynecka zdradziła całą prawdę!

W środę 4. listopada podczas konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, poznaliśmy kolejne restrykcje. W związku z ciągłym wzrostem zakażeń, jaki odnotowujemy od kilku tygodni, podejmowane są decyzje o zamknięciu kolejnych sektorów gospodarki. Już za kilka dni nie będą działały galerie handlowe oraz placówki kulturalne: teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne etc.

Branża artystyczna od samego początku boryka się z ogromnym kryzysem. Już teraz, gdy na widowni mogło zasiadać tylko 25 % widzów, dla wielu ośrodków kultury był to ogromny cios. Ponowne zamknięcie teatrów, kin itd. to również dramat dla artystów, którzy pozostają bez pracy. Głos w tej sprawie postanowiła zabrać Katarzyna Skrzynecka na swoim Instagramie.

💔💔💔 Na planie serialu "Na dobre i na złe" @nadobreinazle.official dotarła do nas właśnie informacja o ponownym całkowitym zamknięciu placówek kultury... 😢 teatrów, filharmonii, opery, sal koncertowych, galerii sztuki, kin, domów kultury , impresariatów artystycznych... Póki co, nie możemy już przyjść do swoich miejsc pracy nawet dla 25% Publiczności... 😢😢😢 - napisała w swoim poście gwiazda.