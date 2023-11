Julia Wieniawa należy do najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Jednak jeśli chodzi o zarobki, młoda aktorka może pochwalić się kontraktami na kwoty, o których starsi koledzy z branży mogą tylko pomarzyć. Wieniawa wiele zawdzięcza swojemu byłemu już chłopakowi, Antkowi Królikowskiemu. W końcu to dzięki niemu zaistniała w show-biznesie i jej kariera z roku na rok nabiera tempa. Popularność gwiazdy przenosi się na nowe propozycje ról w filmach i serialach, a także ilość kontraktów reklamowych.

Ile zarabia Julia Wieniawa?

Julia Wieniawa przedłużyła kontrakt z marką obuwniczą, który jak podaje se.pl może jej przynieść nawet pół miliona złotych. Oczywiście do tego dochodzą gaże za udział w serialach i filmach. Gwiazda hitu TVP „Rodzinka.pl” niedawno otrzymała też jedną z głównych ról w produkcji „Zawsze warto”, którą niebawem zobaczymy na antenie Polsatu. Według se.pl, aktorka za dzień zdjęciowy otrzymuje ok. 5 tys. zł. Za role filmowe może zarobić nawet 400 tys. zł w skali roku.

Do tego dochodzi wynagrodzenie za udział w imprezach i pozowanie na ściance. Za wizytę Julii Wieniawy na czerwonym dywanie trzeba zapłacić ok. 15 tys. zł. Aktorka dostaje też spore wynagrodzenie za posty reklamowe na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje milion osób! Podliczając, młoda gwiazda w ciągu roku może zarobić nawet milion złotych. A to już drugi, tak dobry rok dla aktorki! Jednak Wieniawa stara się mądrze zarządzać swoimi finansami i większość zarobionych pieniędzy inwestuje.

Julia Wieniawa jest milionerką!

To jedna z największych gwiazd młodego pokolenia

