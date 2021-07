Julia Wieniawa ma za sobą pracowity czas. Filmy, seriale, reklamy - celebrytka nie miała nawet chwili dla siebie. Nie mówiąc już o imprezowaniu ze znajomymi. Wygląda jednak na to, że postanowiła to nadrobić. Julia Wieniawa umówiła się bowiem na imprezę ze swoimi przyjaciółmi, na czele z Jessicą Mercedes , z którą już kiedyś świetnie bawiła się na Open'erze. Tym razem gwiazdki imprezowały w Warszawie. Towarzyszyli im znani artyści, wśród których pojawił się również były chłopak Wieniawy. Co ciekawe, na zdjęciach nie widać nigdzie Barona . Czy muzyk będzie zazdrosny, że jego ukochana balowała z byłym? Julia Wieniawa imprezuje z Nikodemem Rozbickim Julia Wieniawa bawiła się w towarzystwie Nikodema Rozbickiego . Świadczą o tym między innymi nagrania, które pojawiły się na Instastory młodego aktora. Widać, że wszyscy byli w świetnych humorach. Na nagraniach i zdjęciach pojawił się także Maciej Musiałowski oraz brat Jessiki Mercedes, Justin. Co ciekawe, nigdzie nie widać Barona. Czyżby nie był zaproszony na tę imprezę? Historia związku Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego Przypomnijmy, że w przeszłości Julia Wieniawa spotykała się z Nikodemem Rozbickim. Plotkowano, że nadal łączy ich zażyła relacja. Szczególnie wtedy, gdy w mediach pojawiły się zdjęcia, na których Julia Wieniawa czule przytula się do młodego aktora. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że była jeszcze wtedy w związku z Antkiem Królikowskim. Co ciekawe, ponoć Nikodem Rozbicki flirtował także z inną ukochaną Antoniego, Kasią Sawczuk, co miało doprowadzić do końca tej relacji. Czy Baron powinien czuć się zagrożony? Zobaczcie, jak Julia Wieniawa bawiła się na imprezie z Nikodemem! O tych zdjęciach plotkowali kiedyś niemal wszyscy!