Julia Wieniawa kocha spędzać wakacje w ciepłych krajach, dlatego nic w tym dziwnego, że w swojej szafie ma minimum kilkanaście kostiumów kąpielowych. Wieniawa ma idealne ciało, które kocha eksponować, dlatego też najczęściej stawia na dwuczęściowe stroje kąpielowe. W jej garderobie wypatrzyliśmy trzy prawdziwe perełki, które sprawdzą się nad morzem na wakacjach lub na piknikowej imprezie ze znajomymi nad jeziorem. Zobaczcie nasze propozycje, które udało nam znaleźć w Reserved czy Sinsay - ceny zaczynają się już od 39 złotych.

Julia Wieniawa w dwuczęściowym kostiumie z wysokim stanem

Julia Wieniawa jakiś czas temu postawiła na fluorescencyjny różowy kostium kąpielowy marki PLNY LALA z napisem "Love to be wet". Stroje kąpielowe tej marki kosztują przeważnie ok. 200 złotych, ale na szczęście w Sinsay bardzo podobne bikini możesz dostać już za 39 złotych. Spójrzcie same - wygląda łudząco podobno do tego, na które postawiła Wieniawa. PS. Ważną cechą tego kostiumu jest dół od bikini - podwyższony stan sprytnie zamaskuje brzuszek!

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w bikini powiększającym biust! Te dwuczęściowe kostiumy kąpielowe od 19 złotych to hit lata

Julia Wieniawa i dwuczęściowy kostium kąpielowy z Sinsay za 39,99 zł

Julia Wieniawa sezon temu postawiła na dwuczęściowe bikini w intensywnie żółto-pomarańczowym kolorze. Podobny strój kąpielowy udało nam się znaleźć w Sinsay za 39,99 zł.

Zobacz także: Anna Lewandowska w jednoczęściowym stroju kąpielowym za 2000 złotych. W Sinsay za 49 kupisz niemal identyczny

Julia Wieniawa w dzianinowym zielonym kostiumie kąpielowym

Zielone bikini Julii Wieniawy z mocno wyciętymi majtkami wygląda bardzo seksownie! Podobne dwuczęściowe kostiumy kąpielowe możesz kupić m.in. na Modivo - nam udało się znaleźć podobny kostium w kolekcji marki Twinset (jest teraz na promocji i kosztuje 509 złotych - wcześniej 639 zł).