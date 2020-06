Anna Mucha kilka dni temu została przyłapana na randce z tajemniczym mężczyzną! W ubiegłym roku aktorka rozstała się Marcelem Sorą, z którym doczekała się dwójki dzieci. Niewiele później zaczęto ją ponownie łączyć z Kubą Wojewódzkim. Byli kochankowie podsycali nawet te plotki, w rzeczywistości swoją przeszłość zostawili daleko w tyle i nie łączy ich nic więcej niż zwykła znajomość. Okazuje się jednak, że serce Anny Muchy faktycznie jest zajęte! Kim jest mężczyzna, z którym kilka dni temu spacerowała, trzymając się za ręce? Poznali się na planie "M jak miłość"!

Kim jest nowy partner Anny Muchy?

Zdjęcia paparazzi, które zostały ostatnio wykonane Annie Musze i tajemniczemu mężczyźnie nie pozostawiają wątpliwości, że pomiędzy tymi dwojga jest uczucie! Świadczył o tym nie tylko miły gest pomocy aktorce w ubiorze płaszcza ale przede wszystkim wieczorny romantyczny spacer, podczas którego trzymali się za ręce.

Mężczyzną, z którym spotkała się Anna Mucha, jest Jakub Wons. Jak informuje Pudelek.pl, para zna się już od dawna:

Ania zna Kubę od dawna, poznali się podczas prób do spektaklu "Letni Dzień", z którym oboje zjeździli Polskę wzdłuż i wszerz - informuje źródło Pudelek.pl

Jakub Wons ma 38 lat i również pochodzi ze środowiska aktorskiego. Ma na swoim koncie kilka ról w serialach. Widzowie mogą go kojarzyć z takich seriali jak "Ojciec Mateusz", "Barwy Szczęścia", "Na Sygnale", "W rytmie serca" i co najważniejsze - "M jak miłość". Jakub Wons wystąpił nawet w scenie z Anną Muchą w odcinku z 2018 roku. Czy to mógł być niewinny początek przyszłej relacji? Jakub Wons wcielił się w rolę niezbyt sympatycznego pirata drogowego Stefana Peszko, który zajechał drogę serialowej Magdzie, a następnie zaczął jej grozić. Przerażona kobieta szukała pomocy u policjantów znajdujących się w pobliskim radiowozie.

Jakub Wons prywatnie jest ojcem córki Zofii ze związku z aktorką Hanną Konarowską, z którą rozstał się w 2018 roku.

