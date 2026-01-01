Julia Wieniawa to aktorka, której pierwszy skok popularności związany jest z wzięciem udziału w serialu "Rodzinka.pl". Młoda gwiazda świetnie wykorzystała swoje "5 minut", stając się w kilka lat jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy rodzimego show-biznesu. Prócz ról w filmach, serialach oraz teatralnych sztukach, Julia tworzy też muzykę - ma na swoim koncie kilka hitów oraz wydane dwa studyjne albumy. Dziś ma ponad dwumilionową publiczność, która chętnie śledzi jej poczynania zarówno w zawodowej, jak i prywatnej sferze. W sylwestrową noc na jej profilu na Instagramie nie zabrakło wymownych zdjęć, które wywołały poruszenie wśród internautów.

Julia Wieniawa noszona na rękach! Tak wkroczyła w nowy rok

Julia Wieniawa zdecydowała się podzielić relacją ze swojej sylwestrowej nocy z instagramowymi fanami. Początkowo olśniła swoją dopracowaną w każdym calu stylizacją. Na ten szczególny wieczór wybrała fantazyjnie układającą się krótką sukienkę z cekinów i piór w wiśniowym kolorze. Całość dopełniły błyszczące, wysokie szpilki, klasyczne czarne rajstopy, mieniąca się biżuteria oraz hollywoodzkie loki.

Po zdjęciach Julii w olśniewającej kreacji internauci zobaczyli zaskakujący kadr, w którym widoczne są jedynie nogi gwiazdy niesionej na ramionach tajemniczego mężczyzny. Aktorka z pewnością mogła poczuć się jak księżniczka uratowana przez księcia ze śniegowych opresji w stolicy.

jedyne traktowanie, jakie akceptuję w tym roku skomentowała budzące emocje zdjęcie Julia Wieniawa

Czy dociekliwi fani gwiazdy odkryją tożsamość rycersko zachowującego się mężczyzny?

Z kim Julia Wieniawa spędziła sylwestrową noc? To nowa relacja w polskim show-biznesie

Julia Wieniawa w sylwestrową noc pokazała też, z kim świętowała nadejście nowego roku. U jej boku obserwatorzy mogli zobaczyć często pojawiającego się w duecie z aktorką młodego stylistę Kacpra Kujawę, który towarzyszy gwieździe nie tylko przy okazji zawodowych projektów, lecz także w prywatnych chwilach. Tuż obok Julii przy stole miejsce zajęła jednak Natsu (Natalia Karczmarczyk), która całkiem niedawno świętowała też z Julią Wieniawą urodziny. Obie influencerki cieszą się w Polsce dwumilionowymi grupami fanów, a każde ich wspólne wyjście zwraca niemałą uwagę internautów oraz mediów.

W dalszej części relacji Julia pokazała też selfie z polskim raperem Szumersem (Piotrem Szumowskim), który od kilku lat tworzy dla swoich słuchaczy hip-hop łączący nowoczesne brzmienia z nostalgiczną treścią. Obecnie młody artysta związany jest z wytwórnią Universal Music Polska.

Julia Wieniawa z Szumersem, fot. Instagram/juliawieniawa

Julia Wieniawa w towarzystwie na sylwestrze, fot. Instagram/juliawieniawa

Julia Wieniawa niesiona na rękach, fot. Instagram/juliawieniawa