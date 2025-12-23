Julia Wieniawa właśnie skończyła 27 lat. Z tej okazji przyjaciele i znajomi celebrytki zorganizowali dla niej w tajemnicy urodzinową niespodziankę. Na imprezie pojawili się między innymi Natsu i Maffashion, która podzieliła się z internautami kulisami całego wydarzenia. Solenizantka nie kryła zaskoczenia.

Julia Wieniawa podbija show-biznes

Choć Julia Wieniawa ma dopiero 27 lat, jej dorobek zawodowy robi wrażenie nawet na starszych koleżankach z branży. Artystka rozwija się zarówno muzycznie, jak i aktorsko, a swoją wszechstronność pokazuje również w telewizji, między innymi jako jurorka w popularnym talent show "Mam talent", gdzie zasiada obok Agnieszki Chylińskiej i Marcina Prokopa, a od nowej edycji także obok Agustina Egurrolli.

Poza pracą w show-biznesie Julia aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych. Na Instagramie z zainteresowaniem śledzi celebrytkę już ponad 2 miliony osób, które chętnie komentują jej zdjęcia i wpisy. Ostatnio podzieliła się z fanami urodzinową niespodzianką, jaką przygotowali dla niej przyjaciele.

Urodzinowa impreza Julii Wieniawy

Koledzy i koleżanki Julii Wieniawy pokazali w mediach społecznościowych, jak wyglądały przygotowania do imprezy. Na udostępnionych nagraniach widzimy również, jak wyglądało wydarzenie oraz reakcję solenizantki na wyjątkową niespodziankę.

Słuchajcie, robimy imprezę niespodziankę. Julia wejdzie tędy, tu nas nie będzie, mariachi będą grali, a my stąd wyskoczymy i surprise. Wszystkich trzeba ogarnąć. Zapraszamy wszystkich do schowania się, Natsu, chowamy się relacjonowała Maffashion.

Ostatecznie wszystko przebiegło zgodnie z planem, a zaskoczona gwiazda nie kryła ogromnej radości. Z zachwytem rozpakowywała prezenty i prezentowała tort urodzinowy, inspirowany reedycją albumu Charli XCX "Brat". Zobaczcie koniecznie relację z urodzinowej imprezy Julii Wieniawy.

Urodzinowa niespodzianka Julii Wieniawy fot. Instagram @maffashion_official

