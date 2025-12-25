Aktorka i piosenkarka Julia Wieniawa zorganizowała swoją pierwszą Wigilię Bożego Narodzenia we własnym domu. Święta 2025 roku gwiazda spędziła poza miastem, w nowo urządzonym domu, który po raz pierwszy stał się miejscem rodzinnego spotkania. Na uroczystą kolację zaprosiła najbliższych członków rodziny i chętnie dzieliła się fragmentami świątecznego wieczoru ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych.

Pierwsza Wigilia w nowym domu Julii Wieniawy

Julia Wieniawa, znana z aktywności w mediach społecznościowych, szczegółowo relacjonowała przygotowania do świąt. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia i nagrania z kuchni, na których gwiazda lepiła pierogi. Świąteczne potrawy, które pojawiły się na stole, zostały przygotowane z ogromnym zaangażowaniem. To właśnie pierogi, zrobione własnoręcznie, stały się symbolem tegorocznej Wigilii u Wieniawy.

Spotkanie odbyło się w kameralnym gronie. Wieniawa podkreśliła, jak ważne jest dla niej spędzanie świąt z bliskimi w domowej atmosferze. Ta Wigilia była wyjątkowa nie tylko z racji miejsca, ale i emocji, jakie towarzyszyły artystce jako gospodyni po raz pierwszy.

W tym okresie media społecznościowe zostały zalane przez świąteczne zdjęcia gwiazd. Niedawno Anna i Robert Lewandowscy zaskoczyli fanów nietypowymi życzeniami. Trenerka personalna pokazała się cała w czerwieni razem z córkami.

Julia Wieniawa Wigilia 2025: pierwsze święta w nowym domu Instagram @juliawieniawa

Julia Wieniawa Wigilia 2025: pierwsze święta w nowym domu Instagram @juliawieniawa

Julia Wieniawa pochwaliła się rodzinnymi kadrami z nowego domu. Nie zabrakło psa

Na opublikowanych fotografiach uwagę internautów przykuły wnętrza domu Julii Wieniawy. Dom utrzymany jest w prostym i stonowanym stylu, co doskonale oddaje nastrój świąt spędzanych z rodziną z dala od miejskiego zgiełku. W komentarzach pojawiały się liczne komplementy dotyczące wystroju — fani zwracali uwagę na minimalizm, naturalne kolory i przytulny klimat.

Wnętrza, choć nowoczesne, pozbawione były przepychu, co nadało całej oprawie świątecznej autentyczności. Zdjęcia z choinką, udekorowanym stołem i detalami świątecznymi pokazały, jak bardzo Wieniawa zadbała o każdy szczegół.

Julia Wieniawa Wigilia 2025: pierwsze święta w nowym domu Instagram @juliawieniawa

Julia Wieniawa zadbała również o świąteczną relację na Instagramie, pokazując nie tylko przygotowania do Wigilii, ale również momenty rozpakowywania prezentów. Wśród podarunków uwagę internautów zwrócił wyjątkowy upominek - przedmiot z wizerunkiem jej psa, Bowie. Ten detal wywołał wiele pozytywnych komentarzy i potwierdził, jak ważną rolę w życiu gwiazdy odgrywa jej pupil.

Julia Wieniawa Wigilia 2025: pierwsze święta w nowym domu Instagram @juliawieniawa

Zdjęcia, na których widzimy zarówno wnętrza domu, jak i rodzinne momenty, cieszyły się dużą popularnością wśród fanów. Julia Wieniawa nie tylko pokazała święta od strony estetycznej, ale także pełnej emocji i rodzinnej bliskości.

Zobacz także: Justyna Kowalczyk na poruszającym zdjęciu świątecznym z 4-letnim synem. Jej mąż zginął dwa lata temu

Julia Wieniawa Wigilia 2025: pierwsze święta w nowym domu Instagram @juliawieniawa