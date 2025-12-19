Julia Wieniawa od lat gości w rodzimym show-biznesie, rozwijając nie tylko swoją karierę aktorską, ale i wokalną. 26-latka pozostaje przy tym aktywna w mediach społecznościowych, a także regularnie bryluje na imprezach branżowych, gdzie za każdym razem zachwyca wyglądem. Tym razem jednak pokazała się w domowych pieleszach w bardziej naturalnej odsłonie.

Julia Wieniawa relaksuje się po pracy bez makijażu

26-letnia aktorka i wokalistka zaskoczyła swoich fanów nietypowym zdjęciem, które opublikowała na Instagramie. Na fotografii celebrytka zaprezentowała się całkowicie bez makijażu. Zdjęcie wykonane w zaciszu domowym pokazało ją w momencie odpoczynku, z dala od świateł reflektorów i zawodowych zobowiązań.

Fotografia przedstawia Julię Wieniawę leżącą na kanapie, okrytą miękkimi poduszkami. Jedna z nich to poduszka akupresurowa, druga – obciążeniowa. Na oczach miała okulary blokujące niebieskie światło, a w tle towarzyszyły jej relaksujące dźwięki o częstotliwości 432 Hz. W podpisie do zdjęcia przyznała, że cierpi na "przeboźdzcowanie" i próbuje zasnąć.

Ja i moje przeboźdzcowanie kiedy próbujemy zasnąć. Życzcie mi powodzenia

Julia Wieniawa nie zostawiła cienia wątpliwości, że stawia na świadomy relaks po wyczerpującym dniu pracy. Jej harmonogram jest napięty – zdjęcia do produkcji, sesje zdjęciowe, eventy i koncerty. W takich momentach odcięcie się od bodźców zewnętrznych okazuje się konieczne.

Julia Wieniawa wraca w "Mam Talent"

Nic dziwnego, że Julia Wieniawa stara się wykorzystać każdą wolną chwilę na regenerację. Przed nią naprawdę intensywny czas, bo jak już wiadomo - wraca jako jurorka w kolejnej edycji "Mam Talent". Co więcej, niedawno dowiedzieliśmy się, że do formatu po kilku latach przerwy wraca także Agustin Egurrola! Dla widzów to nie lada gratka, bowiem teraz za stołem zasiądzie aż czterech jurorów - Julia Wieniawa, Agustin Egurrola, Agnieszka Chylińska i Marcin Prokop. Zapowiada się pełna wrażeń edycja uwielbianego show.

Julia Wieniawa bez makijażu, fot. Instagram/juliawieniawa

Zobacz także: Tuż po 19:00 pojawiło się gorące nagranie Zillmann i Lesar. "Dziewczyny przesadziłyście"