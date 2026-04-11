Julia Wieniawa w "Mam talent!" skradła show w boskiej kreacji. Ta kryształowa stylizacja przyćmiła wszystkich
Julia Wieniawa w "Mam talent!" pojawiła się na pierwszym półfinale na żywo i natychmiast przyciągnęła uwagę swoją stylizacją. Jurorka postawiła na błysk kryształków i odważne połączenie transparentnej sukni z czarnym body, które wywołało lawinę komentarzy w sieci. Julia Wieniawa wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Przyćmiła wszystkich!
Pierwszy półfinał "Mam talent" na żywo przyniósł uczestnikom potężną dawkę stresu, ale tego wieczoru równie głośno było o tym, co działo się przy jurorskim stole. Julia Wieniawa zdecydowanie nie zniknęła w tle i postawiła na stylizację, która błyszczała w tle reflektorów. Bazą było czarne, dopasowane body, a na nim pojawiła się transparentna długa suknia z mocnym, biżuteryjnym akcent w postaci wyjątkowych kryształków. Ta kreacja skradła show!
Julia Wieniawa w "Mam talent!" zachwyciła w spektakularnej sukni
Półfinały w "Mam Talent" oznaczają, że czas castingów zakończył się, a przed widzami odcinki na żywo. Przez kolejne cztery tygodnie widzowie będą mieli okazję głosować na swoich faworytów, których chcieliby zobaczyć w finale. W pierwszym półfinale mieliśmy okazję zobaczyć wyjątkowe występy, a jeden z nich wywołał skrajne emocje, chodzi o mroczny spektakl Karoliny Łobacz.
W półfinałowym odcinku oprócz występów uwagę przyciągali też jurorzy, a Julia Wieniawa zaskoczyła najbardziej. Ta stylizacja była naprawdę spektakularna i zrobiła ogromne wrażenie. Z jednej strony były to błyszczące zdobienia z kryształowym wykończeniem, z drugiej transparentny materiał długiej sukni z długim rękawem, który odsłaniał czarne body pod spodem. Efekt był sceniczny, odważny i zaprojektowany tak, by zrobić wrażenie już od pierwszych chwil. Stylizację domknęły srebrne buty na obcasie oraz gładko upięte włosy i rozświetlający makijaż.
Internauci nie szczędzą słów zachwytu nad stylizacja Julii Wieniawy
Julia Wieniawa pochwaliła się w mediach społęcznościowych kilkoma zdjęcia zza kulis i zaprezentowała swoją sty;izację w pełnej okazałości, a fani nie szczędzą jej słów zachwytu. Ten look zrobił ogromne wrażenie i już nie można się doczekać, jaką kreacją aktora zaskoczy za tydzień.
Wow, ale wyglądasz nie z tej ziemi Julka stylizacja klasa jak zawsze
Przepięknie wyglądasz
O wow 🔥 strój petarda
