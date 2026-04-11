W pierwszym półfinałowym odcinku "Mam Talent" pierwsza na scenie pojawiła się Karolina Łobacz, trenująca gimnastykę artystyczną. Zamiast klasycznej, efektownej prezentacji poszła w pełen mrok. Oprawa wizualna i dźwiękowa budowały napięcie od pierwszych sekund, a ruchy sceniczne były celowo niepokojące i wyglądały niczym z horroru. Agnieszka Chylińska nie szczędziła mocnych słów, a jej ocena uderzała przede wszystkim w oprawę i mówiła o przerażeniu i o tym, że anturaż jest dla niej nie do przyjęcia. Po tym występie w sieci zawrzało!

Jurorzy nie szczędzili mocnych słów pod adresem mrocznego występu w "Mam Talent"

Marcin Prokop próbował rozładować napięcie dystansem i humorem, ale nawet on nie ukrywał, że występ zrobił na nim mocne wrażenie. W jego reakcji mieszały się dwa odczucia: zaskoczenie tym, jak daleko poszła uczestniczka w budowaniu grozy, i uznanie dla tego, co potrafi zrobić na scenie.

Gdybym miał na sobie rajstopy, to pewnie byłyby już wilgotne ze stresu, bo to było naprawdę straszne. (...) Ty jesteś dziewczynką, która zrobiła rzeczy, które nie mieszczą się tylko w mojej wyobraźni, ale też w wyobraźni jakiegolwiek komputera, więc ja jestem pod wielkim wrażeniem. Tylko nie wiem, czy bardziej się boję, czy bardziej się cieszę po tym występie - powiedział Marcin Prokop nie kryjąc zmieszania

Z kolei Agnieszka Chylińska była zdecydowanie ostrzejsza. Piosenkarka, choć doceniła talent Karoliny, to powiedziała wprost, że występ batrdzo jej się nie podobał i nazwała go wprost "koszmarem".

Ja będę szczera. Ja jestem przerażona tym, co tutaj się wydarzyło. Ja miałam problem, żeby w pewnym momencie zidentyfikować, która to fantastyczna dziewczyna z naszego castingu. Mnie się bardzo nie podobał ten cały anturaż, to było straszne. To było coś okropnego. Starałam się skupić przede wszystkim na tobie, natomiast te twoje drgwaki, wybacz, to nie jest dla mnie. Dzisiaj spodziewam się występów pozytywnych, pełnych ciepła, a to jest jakiś koszmar. To jest koszmar, wyłączając ciebie jako uczestniczkę, która jak zwykle pokazała klasę. Ale ten anturaż to jest absolutnie nie - nie kryła mocnych słów Agnieszka Chylińska

Skrajne opinie internautów na temat mrocznego występu w "Mam Talent"

Występ Karoliny wywołał ogromne emocje w sieci. Z jednej strony internauci nie mogą uwierzyć, że tak mroczny spektakl został wyemitowany przed 22.00. Wielu fanów "Mam talent" jest poruszonym i piszą wprost, że to przesada.

Nie przed 22gą. To było przegięcie. Program nie ma znaczka 18+. No 16+.Koszmarny entourage. Zgadzam się z panią Agnieszką.

Szkoda dziewczynki.... ktoś ją skrzywdził tym widowiskiem

Dziewczyna ma super talent ale tej aranżacji się wystraszyłam, jakbym horror oglądała

Z drugiej strony pojawiają się pochlene komentarze:

Świetny występ i w końcu coś innego, dziewczyna się wyróżnia. Nie wszystkie dziecięce występy muszą się opierać na tęczy i jednorożcach

Dziewczyna ewidentnie ma talent. Wspaniały występ. Wreszcie coś innego. Mega. A że mroczny?Co to ma za znaczenie. Bardzo się dziwię opinii jurorów.

Podobał Wam się występ Karoliny?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

