Wielki sukces nowego singla Julii Wieniawy "SMRC"! W takiej mrocznej wersji jeszcze jej nie słyszeliście!

Wczoraj, znienacka, swoją premierę miał najnowszy singiel Julii Wieniawy! Gwiazda, jak wiele zagranicznych artystów, zrobiła niespodziankę fanom i wydała utwór "SMRC" bez żadnych zapowiedzi! Efekt? Ogromne zainteresowanie i sukces! Posłuchajcie sami mrocznej Julii Wieniawy!

Julia Wieniawa z nowym singlem "SMRC"

Ta dziewczyna idzie jak burza! Niektórzy mogą jeszcze nie wiedzieć (choć nie wiemy jakim cudem), że Julia jest nie tylko aktorką, ale i piosenkarką! Jej poprzednie single, m.in. "Oddycham" czy "Nie muszę", cieszyły się wielkim zainteresowaniem! Teraz gwiazda wróciła z nowym, zupełnie innym od poprzednich singlem! Ballada "SMRC" jest bardzo mroczna, melancholijna, nostalgiczna. Podobnie minimalistyczny teledysk, który ujrzał światło dzienne razem z piosenką. O czym śpiewa Julia?

Tekst piosenki pozostawia szerokie pole do interpretacji, w każdym odbiorcy zapewne będzie rezonował w inny sposób. Dla nas, jako twórców, była to podróż w głąb siebie, zrozumienie naszych ograniczeń i lęków. To piosenka o odrzuceniu, osamotnieniu oraz sposobie radzenia sobie z sytuacją wykluczenia. Może ona występować na mniejszą skalę, kiedy poddawani jesteśmy surowej, często niesprawiedliwej ocenie najbliższego otoczenia, naszych bliskich. Występuje też w sytuacji, kiedy mówimy o wykluczeniu całych grup społecznych. Remedium na to jest druga zwrotka, która snuje przewrotną wizją zwycięstwa, może nawet wzięcia symbolicznego odwetu… - czytamy.

Za produkcję singla „SMRC” odpowiada Wojciech Urbański, natomiast za aranżację oraz bass Michał Sarapata. Słowa do utworu napisała Mery Spolsky, autorka m.in. hitu "Mazowiecka Kiecka". Co ciekawe, singiel "SMRC" powstał dawno temu, ale na miesiące trafił do szuflady:

Utwór „SMRC” zarejestrowaliśmy wspólnie z Julią na samym początku naszej współpracy. Później na wiele miesięcy trafił on „do szuflady”, aż do dziś, kiedy wreszcie możemy zaprezentować go szerszej publiczności. „SMRC” i wcześniejszy singiel „Nie muszę” dopełniają się, dając pełny obraz naszych muzycznych horyzontów i wrażliwości artystycznej. - mówi producent utworu, Urbański.

Czy premiera bez zapowiedzi przyniosła sukces? Tak! "SMRC" zaledwie dzień po premierze trafił na 3. miejsce listy karty na czasie na YouTubie i na godzinę 10. ma już ponad 225 tys. wyświetleń! Brawo!

Podoba się Wam taka Julia?

Julia Wieniawa wydała nowy singiel - "SMRC"!

Tekst piosenki "SMRC" Julii Wieniawy

Widzą mnie na czarno I chcą wytępić mnie codziennie

Gusła, modły, ciernie Wbijają we mnie, a ja mówię ci...

Pary z ust nie puszczaj szybko Na widok mój twój skłon, jutro... Mami cię mój wzrok, przeszywa Oko, brąz, oko, brąz

Zanim powiem koniec Zajrzyj w oka głąb I powiedz czy coś czujesz Karmi mnie twój lęk

Zjawiam się gdy ziewasz, Ostatni oddech bierzesz i uciekaj Czary nic nie wskrzeszą Wieczny jest mój tron Wybacz

Pary z ust nie puszczaj szybko Na widok mój twój skłon, jutro... Mami cię mój wzrok, przeszywa Oko, brąz, oko, brąz

Zanim powiem koniec

Zajrzyj w oka głąb I powiedz czy coś czujesz Karmi mnie twój lęk