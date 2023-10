A to niespodzianka! Wszystko, a właściwie najnowsze zdjęcia paparazzi, wskazują na to, że Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki znów są parą! Aktorzy pojawili się na gali z okazji 30-lecia Polsatu w Teatrze Wielkim w Warszawie. Na czerwonym dywanie pozowali osobno, jednak już na afterparty po imprezie, nie mogli oderwać od siebie wzroku. Ale to nie wszystko!

Reklama

Rozbicki i Wieniawa znów są parą?

Za nami huczna gala z okazji 30. urodzin Polsatu, jednak emocje nie opadają, a są one związane głównie z tym, co działo się na scenie, na czerwonym dywanie i po... części oficjalnej! Jedną z gwiazd, która miała okazję wystąpić dla widzów, była Julia Wieniawa. Wraz ze Stefano Terrazzino wykonali ogniste tango do piosenki Kory śpiewanej przez Igora Herbuta. Do zdjęć gwiazda pozowała sama, bądź w towarzystwie tancerza. Co ciekawe, na gali obecny był również Nikodem Rozbicki, jej były (?) partner. Czy aktorzy unikali się? Wręcz przeciwnie!

Jak donosi nam osoba obecna na afterparty po gali, Julia i Nikodem bawili się wspólnie, a przy tym nie szczędzili sobie czułości.

Co więcej, z imprezy wyszli razem, odjeżdżając do domu jedną taksówką:

Julia i Nikodem bawili się razem na afterparty 30-lecia Polsatu. Nie mogli oderwać od siebie rąk. Widać było, że wciąż jest między nimi namiętność. Z imprezy wyszli razem! Czy do siebie wrócili? Wszystko na to wskazuje! - mówi nasz informator.

Paparazzi przyłapali parę na uściskach, ale również... pocałunku w policzek.

Wieniawa i Rozbicki ogłosili rozstanie już kilka tygodni temu, zapewniając jednak, że są w doskonałych, przyjacielskich relacjach.

Mamy bardzo dobry kontakt. Nasz związek opierał się w dużej mierze na przyjaźni i ta przyjaźń została i zostanie mam nadzieję z nami jak najdłużej - mówiła niedawno Julia.

Reklama

Wygląda na to, że znów dali sobie szansę.

EastNews