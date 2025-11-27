Julia Wieniawa na swoim InstaStories przyznała, że przez 7 miesięcy nie odwiedziła fryzjera. Jak wyznała swoim obserwatorom, nie robiła absolutnie nic ze swoimi włosami, a jej fryzura ucierpiała przez stylizacje i słońce. Mimo wszystko celebrytka zauważyła, że "nie ma tragedii", choć jej końcówki zaczęły przypominać sianko. Sama była zdziwiona, że tak długo zwlekała z wizytą w salonie, ale w końcu postanowiła wybrać się do cenionej stylistki i poddała się spektakularnej metamorfozie.

Julia Wieniawa całkowicie odmieniła fryzurę

W napiętym grafiku Julii Wieniawy, w którym nie brakuje pracy na planie, występów scenicznych, jurorowania w programie „Mam talent!” i urządzania nowego domu w lesie, wreszcie udało się znaleźć czas na metamorfozę. Aktorka udała się do znanego salonu fryzjerskiego w Warszawie, chętnie odwiedzanego przez inne gwiazdy.

Cały proces zmiany fryzury został udokumentowany na jej profilu na Instagramie. W oczekiwaniu na usługę, Julia przemówiła do fanów, wyrażając swoje niedowierzanie, że aż tyle czasu nie zajmowała się włosami. Zapowiedziała, że rozważa kilka opcji i że być może zdecyduje się nawet na grzywkę.

Czaicie, że nie byłam u fryzjera 7 miesięcy?! - nie dowierzała Julka. Nic nie robiłam z włosami. Absolutnie nic. No nie ma dramatu, ale jest już trochę sianko od stylizacji, od słońca... To są naturalne refleksy. Coś chcemy tu pokombinować i się zastanawiamy... Grzywka? Być może przekazała Wieniawa.

Po konsultacji ze stylistką fryzur, Wieniawa ostatecznie zrezygnowała z grzywki. Fryzjerka przykładała jej nawet pasmo włosów do czoła, by pokazać, jak wyglądałaby z nową fryzurą. Mimo to Julia zdecydowała się tylko na podcięcie końcówek, modelowanie oraz farbowanie na ciemniejszy odcień.

Julia nie byłaby sobą, gdyby nie podzieliła się efektami swojej przemiany ze swoimi obserwatorami. Nagranie z salonu trafiło na InstaStories, a finalny efekt nowej fryzury gwiazda pokazała przed lustrem w łazience. Zadała swoim fanom krótkie, ale wymowne pytanie.

Co myślicie? Cute? zapytała.

Julia Wieniawa nowa fryzura po 7 miesiącach. Fani przecierają oczy Instagram @juliawieniawa

Julia Wieniawa pochwaliła się domem w lesie

Ostatnio też aktorka pochwaliła się swoim domem w lesie. Nowa posiadłość Wieniawy znajduje się w malowniczej okolicy niedaleko Serocka, tuż przy Zalewie Zegrzyńskim. To wyjątkowa lokalizacja, gdzie luksus spotyka się z naturą. Wieniawa zainwestowała około 4 mln zł w nowoczesny dom, który powstał na trudnym, podmokłym terenie. Wymusiło to zastosowanie specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych, co znacząco podniosło koszt budowy.

Leśny dom Julii Wieniawy urządzono ze smakiem i dbałością o najmniejsze detale. Dominują przytulne, ale jednocześnie nowoczesne rozwiązania. Centralnym punktem salonu jest ogromna kanapa ustawiona tuż przy przeszklonym oknie z widokiem na las. Wnętrze dopełniają zaokrąglone krzesła, zdobiony dywan, stylowy stolik kawowy i kuliste lampy, które tworzą ciepłą atmosferę.

Wieniawa podkreśla, że nowy dom to nie tylko miejsce relaksu, ale i pracy – stworzyła w nim własne studio muzyczne. Każdą wolną chwilę spędza tam ze swoim psem, ciesząc się ciszą i kontaktem z naturą. Dla artystki to przestrzeń, która umożliwia regenerację i sprzyja twórczości.

