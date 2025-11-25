Julia Wieniawa od dawna nie jest już tylko aktorką i wokalistką. Coraz częściej mówi się o niej także w kontekście pieniędzy i dobrze przemyślanych inwestycji. Jak wynika z najnowszych doniesień, celebrytka konsekwentnie buduje swoje małe imperium nieruchomości od luksusowego apartamentu w Warszawie po dom w środku lasu.

Inwestycje Julii Wieniawy

Julia Wieniawa pierwsze mieszkanie kupiła jeszcze jako nastolatka. Stosunkowo szybko zaczęła inwestować zarobione pieniądze. To był moment, kiedy jej kariera nabrała tempa, a ona sama zaczęła zarabiać nie tylko na rolach, ale też na kontraktach reklamowych i współpracach w mediach społecznościowych.

Jedną z bardziej spektakularnych inwestycji ma być dwupoziomowy apartament z tarasem na Żoliborzu. Według niektórych źródeł nieruchomość mogła kosztować około 2 mln zł. Mieszkanie jest duże ma ok. 200 m² i urządzone bardzo "na bogato". Jak można zauważyć na zdjęciach publikowanych przez Julię, w środku dominują nowoczesne wykończenia, marmurowa wanna czy złote detale w kuchni. Sama Wieniawa w wywiadach przekonuje, że mieszkania to pewniejsza lokata kapitału niż trzymanie pieniędzy w banku.

Na tym jednak nie poprzestała. Zainwestowała też w mniejsze, około 45-metrowe mieszkanie w warszawskiej kamienicy, od początku z myślą o wynajmie. Lokal rzeczywiście pojawił się w ofertach ogłoszeniowych. Początkowo cena najmu wynosiła 7 tys. zł miesięcznie. Do tego dochodziły opłaty administracyjne (ok. 1 tys. zł) i rachunki według zużycia, a kaucja miała sięgać 14 tys. zł. Po pewnym czasie stawka została obniżona do 6,5 tys. zł.

Julia Wieniawa pokazała wnętrze domu w lesie

Przyszedł jednak czas na kolejną inwestycję, inną niż poprzednie. Julia kupiła dom w środku lasu. Przyznała, że po intensywnym czasie w show-biznesie potrzebowała miejsca do wyciszenia i resetu. Teraz na jej profilu pojawiły się nowe InstaStories, które ukazały wnętrze leśnej posiadłości. Na Instagramie pokazała kolejne fragmenty domu położonego wśród drzew, a największe emocje wzbudziły dwa pomieszczenia: nowa garderoba oraz łazienka, którą gwiazda urządza z pomocą architektki.

Wieniawa od dawna podkreśla, że las jest dla niej odskocznią od miasta, ale tym razem fani nie skupili się na widoku za oknem, tylko na wnętrzu. W relacjach pokazała świeżo urządzaną garderobę – przestronną, jasną i zaprojektowaną tak, by pomieścić jej pokaźną kolekcję ubrań. Z udostępnionych ujęć wynika, że całość utrzymana jest w minimalistycznym, "soft luxury" klimacie: jasne zabudowy, dużo miejsca do przechowywania, proste formy i spójny porządek.

Jeszcze większe poruszenie wywołała łazienka, której projekt również powstał pod okiem znanej architektki. Wieniawa pokazała kolejne etapy metamorfozy, a internauci zgodnie zauważyli, że wnętrze jest luksusowe, ale jednocześnie bardzo "naturalne".

Jest ładniej niż na wizualizacji. Jeszcze musimy wymienić wszędzie żarówki na ciepły odcień, dodać parę przytulnych bzdurek i będzie cacy - zdradziła Wieniawa.

