Marcin Prokop ocenił słowa Julii Wieniawy o biedzie

Wypowiedź Prokopa wpisuje się w trwającą debatę, którą wywołała rozmowa Julii Wieniawy i Kuby Wojewódzkiego. W jednym z odcinków jego programu padło stwierdzenie, że „bieda to stan umysłu”. Wieniawa, która również zasiada w jury „Mam Talent”, znalazła się w ogniu krytyki. W specjalnym oświadczeniu artystka odcięła się od tej wypowiedzi. Zaznaczyła, że to nie ona wypowiedziała te słowa, a sama teza jest – jej zdaniem – krzywdząca.

„To nie ja wypowiedziałam słowa 'bieda to stan umysłu', tylko Kuba. (...) Ta teza brzmi krzywdząco – ale powtarzam, że to nie ja jej użyłam. Przepraszam, jeśli kogoś swoją wypowiedzią uraziłam”, napisała. Ten temat jednak wciąż wraca. Ostatnio do wypowiedzi koleżanki z programu odniósł się Marcin Prokop.

Marcin Prokop skrytykował wypowiedź Julii Wieniawy

W ostatnim odcinku podcastu Cypriana Majchera, Marcin Prokop został zapytany o kontrowersyjną tezę, która od kilku tygodni rozgrzewa media: czy bieda to stan umysłu? Dziennikarz i juror programu „Mam Talent” nie pozostawił żadnych wątpliwości co do swojego stanowiska.

Bieda to bieda. To stan portfela, a nie stan umysłu. I bieda jest często wynikiem bardzo wielu złożonych okoliczności, nie tylko tego, czy komuś się chce pracować, czy nie stwierdził stanowczo.

W dalszej części rozmowy Prokop dał do zrozumienia, że pogląd „bieda to stan umysłu” jest bardzo powierzchowny. To dlatego wiele osób uderzyło w aktorkę po programie u Kuby Wojewódzkiego. Również kabareciarze zaczęli szydzić z Julii Wieniawy.

Taki liberalno-prawicowy pogląd, że jak człowiek nie chce być biedny, to nie będzie, bo się weźmie do roboty i znajdzie sposób, żeby zarobić pieniądze, to jest bardzo prymitywna symplifikacja zaznaczył.

Reakcje internautów na wypowiedź Marcina Prokopa

O ile komentarze po rozmowie Wojewódzkiego i Wieniawy były pełne oburzenia, o tyle stanowisko Prokopa spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem. Jego wypowiedź spotkała się z szerokim poparciem wśród internautów, którzy okrzyknęli go głosem rozsądku w medialnym zamieszaniu.

„Jedyny, który dobrze mówi”, „W końcu ktoś mówi prawdę”, „Rozsądne podejście”, „Mądrego to aż miło posłuchać” - to tylko niektóre z komentarzy pod materiałem opublikowanym przez Majchera.

Myślicie, że Marcin Prokop i Julia Wieniawa będą o tym jeszcze dyskutować w trakcie nagrań do „Mam Talent”?

Zobacz także: Julia Wieniawa przeżyła trudne chwile na wakacjach. "To była najgorsza noc"