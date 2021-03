Julia Wieniawa pokazała zdjęcie z Nikodemem Rozbickim. Fani są pod wrażeniem: "Julka ON naprawdę do Ciebie pasuje"

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki rzadko chwalą się swoim uczuciem w social mediach. Para nauczona doświadczeniem unika medialnego rozgłosu i wspólne zdjęcia publikuje od czasu do czasu. Teraz jednak nadarzyła się okazja, by pokazać się razem. Julia i Nikodem zdecydowali się na krótki wyjazd do Egiptu. Fani są zauroczeni wspólnymi zdjęciami i dopasowaniem pary. Znalazło się także dość sporo hejterów, którzy skrytykowali Julię za podróże w takim momencie pandemii.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki podobni do siebie jak dwie krople wody?

Julka ma za sobą dość pracowity czas. Aktorka zakończyła niedawno z dużym powodzeniem kilka projektów, a wśród nich znalazła się jej wspólna piosenka z Maciejem Musiałowskim "Zabierz tę miłość". Przedwczoraj z kolei ogłosiła, że będą kręcone zdjęcia do nowej części "W lesie dziś nie zaśnie nikt". W międzyczasie więc Julia i Nikodem wyjechali na krótkie wakacje do słonecznego Egiptu, pochwalili się zdjęciami ze zwiedzenia jednej ze świątyń:

Tymczasem pozdrawiamy z krótkich wczasów 🙈 Nasz pierwszy raz tutaj, miło wreszcie zobaczyć to o czym tylko czytaliśmy w szkole w książce od historii. Pogoda też sprzyja... fajnie. Wysyłamy trochę słońca ❤️

Fani są zachwyceni pięknymi zdjęciami uśmiechniętej pary. Pod postem pojawiło się wiele komplementów. Internauci co ciekawe dostrzegli, że Julia i Nikodem są do siebie podobni!

Macie te same nosy i uśmiechy 🙈😍 Jesteście z Nikodemem podobni jak brat i siostra Fajnie, że ktoś jedzie do Egiptu i zwiedza tam więcej niż: droga do baru i basenu! 🙃 Julka ON naprawdę do Ciebie pasuje 😍

Niestety nie wszystkim wyjazd Julii i to podczas kolejnego "szczytu" pandemii przypadł do gustu. Niektórzy fani pod postem pozostawili niezbyt przychylne komentarze, krytykujące Julię i Nikodema, którzy jeszcze jakiś czas temu promowali akcję "zostań w domu":

Dzięki @juliawieniawa za uparte promowanie #zostańwdomu @juliawieniawa zapomniałaś o #stayhome? Teraz gdy podobno mamy najgorszą sytuację od początku pandemii? Kilka miesięcy temu zachęcanie, by zostać w domu a teraz trzecie wakacje w ciągu trzech miesięcy. Szczyt hipokryzji, jak chorągiewka na wietrze Debilizm, jeździć po świecie w takim momencie

Myślicie, że podróże w tym czasie są naprawdę nieodpowiedzialne?

Julia pochwaliła się uroczym wspólnym zdjęciem z Nikodemem. Fani uważają, że para ma takie same uśmiechy.

Instagram

Julka wyjechała na krótkie wakacje, jednak nie wszystkim fanom się to spodobało.

Instagram

Julia zwiedzała starożytną świątynię w pięknej stylizacji.