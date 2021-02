Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki stawiają swoje pierwsze kroki jako… Para zaskoczyła fanów!

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki to w ostatnim czasie jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Choć tej dwójce długo udało się zachować swoje uczucie tylko dla siebie, aktorka w końcu postanowiła podzielić się ze światem swoim szczęściem i od tego czasu zakochani chętnie publikują w mediach społecznościowych wspólnie spędzane chwile. Jak się okazuje, teraz obydwoje postanowili sprawdzić się w zupełnie nowej roli i to wcale nie zawodowej. Zdziwieni? Przed nimi prawdziwe wyzwanie.

Julia Wieniawa rozpływa się nad Nikodemem Rozbickim

W dobie pandemii, by urozmaić wspólny czas, trzeba wykazać się niemałą kreatywnością, której, jak się okazuje, nie brakuje Julii Wieniawie i Nikodemowi Rozbickiemu. Aktorska para, która ostatnio podzieliła się z fanami bardzo intymnym nagraniem, teraz postawiła na bardziej aktywne spędzanie czasu i odnalezienie kolejnej, wspólnej pasji. Na jaki rodzaj rozrywki postawili? Cóż, Julia Wieniawa w ostatnim czasie przyznała, że chce wziąć się za siebie i jeszcze bardziej popracować nad swoją sylwetką i jak widać, jej słowa nie poszły na marne, bo wraz z Nikodemem zaczęła uczęszczać na lekcje tenisa. Co więcej, okazuje się, że jej chłopak jest od niej w tym o wiele lepszy, a aktorka wręcz nie może się go nachwalić.

Uczymy się grać w tenisa. Niko ciosa na maxa. Ja już trafiam w piłkę - zdradziła aktorka. - Ostatnimi czasy zaczęliśmy pykać w tenisa - przyznał Nikodem Rozbicki na Instagramie.

Cóż, musimy przyznać, że ten sport nie należy do najłatwiejszych, a z tego co możemy zobaczyć w mediach społecznościowych zakochanych wynika, że Julia Wieniawa i Nikodem Rozbickie faktycznie wyciskają na korcie siódme poty.

Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa nie przestają zaskakiwać fanów. Para odnalazła nową, wspólną pasję i jak się okazuje, jest nią tenis!

Instagram

Ku zadowoleniu fanów, gwiazdy coraz częściej chwalą się wspólnie spędzanymi chwilami i romantycznymi ujęciami.