Julia Wieniawa dopiero co wróciła do Polski, a już zdążyła pojawić się na oficjalnej imprezie. Podczas rozmowy z naszym reporterem zdradziła, że wycieczka do Indonezji przyniosła jej niespodziewaną miłość.

Julia Wieniawa odkryła "nową miłość"

Ostatni czas Julia Wieniawa spędziła w malowniczej Indonezji. Aktorka postanowiła w końcu odpocząć od pracy i mediów, a wspomniana destynacja okazała się strzałem w dziesiątkę. Na jej Instagramie pojawiło się kilka postów z podróży, na których widać, że czas spędzała m.in. na plażowaniu czy surfowaniu.

Zaraz po powrocie Julia pojawiła się na pokazie MMC, gdzie znalazła chwilę na wywiady z dziennikarzami. Przy okazji rozmowy z naszym reporterem, opowiedziała nieco więcej o wycieczce do Indonezji. Okazało się, że podróż przyniosła jej "nową miłość"!

Bardzo polubiłam morsowanie. Wchodziłam do wanny pełnej lodu, a potem wchodziłam do sauny i tak trzy, cztery serie. Bardzo to jest relaksujące, mimo że brzmi przerażająco - wyznała.

Czego jeszcze Julii Wieniawie udało się doświadczyć podczas wycieczki? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

