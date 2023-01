Barbara Kurdej-Szatan z rodziną zostałą przyłapana przez paparazzi w jednej z warszawskich galerii handlowych. Aktorce towarzyszył mąż i synek Henryk. Rafał Szatan podążał za żoną o kulach po niedawnej operacji kolana. Wygląda na to, że muzyk czuje się dobrze, ale na pełny powrót do zdrowia trzeba jeszcze poczekać. Tylko spójrzcie na zdjęcia Henia! Chłopiec jest już naprawdę duży... Barbara Kurdej-Szatan z mężem i synkiem na zakupach w galerii handlowej Barbara Kurdej-Szatan niedawno pojawiła się na premierze nowego programu w TTV "Project Cupid" , który współprowadzi razem z Przemkiem Kossakowskim. Aktorka zachwyciła w długiej sukni z głębokim wycięciem, a teraz paparazzi przyłapali gwiazdę w codziennym wydaniu podczas zakupów w centrum handlowym. Barbarze Kurdej-Szatan towarzyszył mąż, który od czasu operacji kolana porusza się o kulach. Muzyk podczas premiery musicalu "Pretty Woman" doznał poważnej kontuzji i konieczna okazała się operacja. Zobacz także: "Projekt Cupid": Barbara Kurdej-Szatan na premierze programu. Spójrzcie na jej kreację. Co za rozcięcie! Barbara i Rafał Szatanowie podczas przechadzki alejkami sklepowymi wyglądali na zakochanych i nie szczędzili sobie czułości. Po zakupach wybrali się do kawiarni. Na uwagę zasługują też stylizacje pary. Co ciekawe oboje wybrali jeansowe zestawy. Tym razem para wybrała się na zakupy jedynie z młodszym synkiem. Henryk ma już 1,5 roku i jest coraz bardziej podobny do swojej mamy i wygląda na to, że jest naprawdę grzecznym dzieckiem.