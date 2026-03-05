W środowy wieczór wystartował nowy sezon „Królowej przetrwania”, w którym pojawił się prawdziwy kwiat polskiego show-biznesu. W rywalizacji udział biorą: Maja Rutkowski, Ilona Felicjańska, Dominika Tajner, Nicol Pniewska, Sofi Sivokha, Monika Jarosińska, Dominika Serowska, Agnieszka Grzelak, Dominika Rybak, Karolina Pajączkowska oraz Izabela Macudzińska. Trzeci sezon programu prowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan.

Dominika Serowska ma najgorzej w „Królowej przetrwania”? Małgorzata Rozenek zwróciła na to uwagę

W centrum uwagi widzów „Królowej przetrwania” znalazła się m.in. Dominika Serowska. Partnerka Marcina Hakiela w pewnym momencie nie kryła poirytowania.

W rozmowie z naszą reporterką Małgorzata Rozenek-Majdan została zapytana, czy celebrytka znajduje się w najtrudniejszej sytuacji w programie. Prowadząca nie odpowiedziała wprost, jednak przyznała, że Serowska rzeczywiście była w wymagającym położeniu. Rozenek-Majdan przypomniała, że partnerka Marcina Hakiela niedawno została mamą i musiała mierzyć się nie tylko z ekstremalnymi warunkami w dżungli, lecz także z tęsknotą za codziennym życiem.

Ona się mierzyła nie tylko z tym, z czym mierzyły się dziewczyny – z tą tęsknotą, tą ekstremalnie trudną przyrodą - ale była też świeżo upieczoną mamą. To jest bardzo specyficzny moment w życiu każdej kobiety. I to jest taki moment, który stawia przed nami ogromne wyzwania, więc myślę, że na pewno miała trudno powiedziała Rozenek-Majdan.

Dominika Serowska nie wytrzymała w „Królowej przetrwania”. Wszystko przez Katarzynę Cichopek

Warto przypomnieć, że Dominika Serowska nagle zalała się łzami w „Królowej przetrwania”. Uczestniczka show przyznała, że pobyt w dżungli jest dla niej bardzo trudny, zwłaszcza że przed wyjazdem nie pożegnała się z Marcinem Hakielem w najlepszych okolicznościach. Nie ukrywała również, że ma dość porównań i pytań o jego byłą żonę, Katarzynę Cichopek.

Także w programie „Królowa przetrwania” Dominika Serowska nie mogła uniknąć tematu Cichopek. Celebrytka przyznała przed kamerami, że chciałaby odciąć się od przeszłości swojego partnera.

