Choć w maju 2022 roku okazało się, że związek Kataryny Cichopek i Marcina Hakiela to już przeszłość, a oboje na nowo układają sobie życie u boku nowych partnerów, temat wraca do przestrzeni publicznej niczym bumerang. W najnowszym podcaście "WojewódzkiKędzierski" Marcin Hakiel nie zamierzał przebierać w słowach. Padły mocne oskarżenia w stronę jego byłej żony.

Marcin Hakiel ponownie uderza w Katarzynę Cichopek

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przez lata tworzyli jeden z najbardziej lubianych związków w polskim show-biznesie. Połączyła ich pasja i "Taniec z Gwiazdami", a w 2008 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak. Doczekali się też dwójki dzieci, w 2009 zostali już rodzicami Adama, a cztery lata później powitali córkę Helenę. Ich miłość trwała 17 lat. W maju 2022 roku para potwierdziła zakończenie swojej relacji, a Marcin Hakiel mówił wtedy "Okazało się, że wolność ma imię".

Teraz, gdy od tych wydarzeń minęły już cztery lata, Katarzyna Cichopek jest po hucznym ślubie z Maciejem Kurzajewskim, a Marcin Hakiel wraz z ukochaną partnerką, Dominiką Serowską, wychowuje ich wspólnego synka Romeo, który w tym roku będzie świętował drugie urodzin, tancerz ponownie postanowił wrócić pamięcią do głośnego rozstania z byłą żoną. W najnowszym odcinku podcastu "WojewódkiKędzierski", Marcin Hakiel wraz z Pauliną Smaszcz, postanowili nie oszczędzać swoich byłych małżonków. Gdy Kuba Wojewódzki zapytał swoich rozmówców, czy nie odczuwają, że uczestniczą w pewnego rodzaju "farsie", tancerz odpowiedział wprost:

Dla mnie farsą jest to, że ludzie, którzy prowadzili romans w pracy, rozbili rodzinę, są dalej w przestrzeni publicznej wykorzystywani jako jakieś wzorce. Jak rozumiem, ktoś, kto pracuje przed kamerą, powinien wzbudzać zaufanie widzów - mówił Marcin Hakiel w podcaście ''WojewódzkiKędzierski''.

Ludzie, którzy prowadzili romans w pracy, są gloryfikowani. Jak się dowiedziałem, jak ten teatr wygląda, to z niego wyszedłem. - dodał.

Marcin Hakiel grzmi. Mówi o romansie i dowodach

W dalszej części podcastu Marcin Hakiel ponownie postanowił uderzyć w Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Jak podkreślił ma dowody na to, że łączył ich romans, gdy gwiazda "M jak miłość", była jeszcze w związku małżeńskim.

Mam poczucie, że jeśli ktoś nie mówi prawdy, zaprzecza prawdzie... Były na pewno wypowiedzi, że tych państwa nic nie łączy, a ja mam na to dowody, że tam był romans (...). Ja sobie po prostu żyłem i moja żona zaczęła coraz częściej nie bywać w domu, tylko gdzieś indziej, potem się okazało, że w innym domu z kimś innym. - powiedział Marcin Hakiel.

Jak podkreślił, starał się nawiązać kontakt z dziennikarzem, będąc przekonanym, że z Maciejem Kurzajeskim Katarzynę Cichopek łączy coś więcej niż zarodowe relacje.

Jak dowiedziałem się, że moja była zdradza mnie z kolegą z pracy, z panem Maciejem, to do niego zacząłem dzwonić. Stwierdziłem, że jeśli to ma być mężczyzna, który będzie miał styczność z moimi dziećmi, to mimo wszystko fajnie jest się spotkać, a ten człowiek po prostu mnie zablokował. - dodał

Marcin Hakiel bezlitośnie o byłej żonie. Nawiązał do Dominiki Serowskiej

Podczas podcastu nie zabrakło też pytań o ukochaną partnerkę Marcina Hakiela, Dominikę Serowską, która w grudniu 2024 roku wraz z tancerzem przywitała na świecie ich wspólnego synka, Romeo. Nagle Kuba Wojewódzki zapytał o poszukiwania menagera przez Dominikę Serowską.

Jaki ma potencjał Dominika Serowska, żeby zatrudniać menadżera? Co ona nam wniesie do show-biznesu? - pytał Wojewódzki.

Przypominamy, że Dominika Serowska niebawem weźmie udział w najnowszej edycji "Królowej przetrwania", jest też prężnie działającą influencerką, którą śledzą dziesiątki tysięcy fanów. Odpowiedź Marcina Hakiela była natychmiastowa. Nie zabrakło też przytyku do Katarzyny Cichopek.

Z całym szacunkiem, ale moja wspaniała partnerka na pewno nie jest pusta, czego nie mogę powiedzieć o mojej byłej - powiedział Marcin Hakiel.

Mimo ostrych słów choreograf przyznał, że jego rozpoznawalność i atmosfera skandalu wokół rozwodu z Cichopek, pomogły Dominice Serowskiej w starcie w show-biznesie.

